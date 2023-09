Voici une belle promotion sur la station de recharge ultime pour produits Apple

Belkin est l'un des partenaires privilégiés d'Apple dans la conception d'accessoires de recharge, compatibles MagSafe bien entendu. Dans son catalogue, la Belkin BoostCharge Pro est sans doute la station de recharge ultime, non seulement grâce à ses trois emplacements de recharge sans fil, mais aussi sa compatibilité avec les smartphones, montres connectées et écouteurs sans fil. En ce moment, elle est à 119,99 euros au lieu de 149,99 euros chez Amazon.

Cela ressemble Ă un Ă©lĂ©ment de dĂ©coration chic, un peu dans le style art contemporain, mais il s’agit en rĂ©alitĂ© d’une des meilleures stations de recharge sans fil du marchĂ©. Parfaite pour les prochaines sorties Apple comme l’iPhone 15, la Belkin BoostCharge Pro profite actuellement d’une offre Ă durĂ©e limitĂ©e avec une rĂ©duction de près de 20 %.

La Belkin BoostCharge Pro en bref

Une station de recharge pour iPhone, AirPods et Apple Watch

Une puissance de recharge jusqu’Ă 15 W

Placement MagSafe pour une connexion en mode portrait ou paysage

Au lieu de 149,99 euros habituellement, la Belkin BoostCharge Pro est maintenant disponible en promotion Ă 119,99 euros chez Amazon. Notez que c’est accessoirement le prix le plus bas jamais constatĂ© chez ce marchand.

Le nec plus ultra de la recharge sans fil

Si l’achat de l’iPhone 15 ou de l’Apple Watch Series 9 qui sortent la semaine prochaine est au programme, il ne faut pas oublier la Belkin BoostCharge Pro, un compagnon de recharge idĂ©al. Attention toutefois, cet accessoire n’est pas compatible avec tous les smartphones, true wireless et smartwatches d’Apple. La Belkin BoostCharge Pro accepte tous les modèles Ă partir de l’iPhone 12, les Apple Watch de la Series 1 Ă 8 en passant par les modèles Ultra et SE ainsi que les deux modèles d’AirPods Pro en passant par les AirPods 2 et 3.

Mieux qu’une station de recharge, la Belkin BoostCharge Pro peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme un Ă©lĂ©ment de dĂ©coration totalement stylĂ©. Son design Ă©purĂ© peut se fondre dans n’importe quel dĂ©cor et avec ses dimensions modestes, elle peut ĂŞtre positionnĂ©e un peu partout, sur un bureau ou une Ă©tagère. On regretterait presque de ne pouvoir l’emmener partout, mais cette station de recharge est plus conçue pour un usage domestique, pour recharger ses appareils le matin avant de partir au travail ou pendant la pause dĂ©jeuner.

Pour recharger rapidement dans n’importe quel sens

La puissance de la recharge sans fil peut atteindre 15 W, cela paraĂ®t peu, mais les appareils Apple n’ont pas besoin de beaucoup de puissance pour ĂŞtre rechargĂ©s rapidement. Par exemple, le chargeur officiel d’Apple a une puissance de 20 W. La Belkin BoostCharge Pro est donc un peu plus lente mais une heure devrait suffire pour rĂ©cupĂ©rer une grosse partie de la batterie.

Enfin, et c’est un avantage non nĂ©gligeable, le connecteur MagSafe sert de support et permet de recharger un iPhone autant en mode portrait qu’en mode paysage. Cela permet de regarder une vidĂ©o ou une sĂ©rie pendant que le smartphone recharge, ou mĂŞme d’ĂŞtre en visioconfĂ©rence. Enfin, la surface plane de la base initialement rĂ©servĂ©e aux AirPods fonctionne en rĂ©alitĂ© avec tout appareil compatible avec la recharge Qi sans fil, comme un smartphone Samsung Galaxy par exemple.

Afin de comparer la Belkin BoostCharge Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs sans fil à induction du moment.

