Ce SSD NVMe Seagate de 2 To est à son prix le plus bas chez Amazon

De Assassin's Creed Mirage à Marvel's Spider-Man 2 en passant par Alan Wake 2 et un très attendu Lords of the Fallen, les prochaines semaines seront chargées en termes de sorties de titres AAA, alors votre PS5 ferait mieux de bien s'y préparer. Pour accueillir tous ces titres, rien ne vaut un SSD NVMe de 2 To mais celui-ci doit respecter certains critères pour être compatible. Ce qui est le cas de ce Seagate Game Drive M.2 actuellement en promotion à 169,99 euros chez Amazon.

Seagate est une société américaine à la pointe dans le marché des solutions de stockage et le grand rival de Western Digital. Dans son catalogue fourmillant de plusieurs références de HDD et de SSD, il propose entre autres des SSD NVMe compatibles avec la PS5, et non, il ne s’agit pas du fameux FireCuda 530 dont il est question ici. En ce moment, c’est le Seagate Game Drive M.2 qui est en promotion dans sa version de 2 To et qui atteint son prix le plus bas chez Amazon.

Le Seagate Game Drive M.2 en quelques points

D’excellentes performances en interface PCIe 4.0

Un dissipateur de chaleur inclus

Une garantie constructeur de 5 ans

Parfaitement compatible avec la PS5

Au lieu d’un prix barré de 189,90 euros, le Seagate Game Drive M.2 est maintenant disponible en promotion à 169,99 euros chez Amazon.

Un SSD spécialement conçu pour la PS5

Il ne s’agit peut-être pas d’un FireCuda mais le Seagate Game Drive M.2 n’en est pas moins qualitatif, et avec une capacité de 2000 Go, il est plus que bienvenu pour prendre place à l’intérieur de la PS5. En revanche, installer un SSD requiert de « bidouiller » les entrailles de sa console et certaines personnes sont rétives à cette idée, mais l’opération est en réalité plus simple qu’elle n’en a l’air. Il suffit d’un tournevis cruciforme, d’un peu d’huile de coude et de ce tuto pour suivre les étapes pas à pas.

Une fois le SSD installé et les jeux transférés dessus, il est temps de profiter du Seagate Game Drive M.2. Avec son dissipateur de chaleur intégré, il peut offrir des performances rapides et stables sur la durée, cela vient du fait que contrairement à un contrôleur thermique intelligent, ce dispositif ne bride pas les performances du SSD pour garantir son bon fonctionnement et l’intégrité de ses composants. Le dissipateur de chaleur évacue simplement celle-ci plus efficacement.

Vitesse et endurance exceptionnelles

Le Seagate Game Drive M.2 est un SSD NVMe en interface PCIe 4.0, la seule interface adaptée pour la PS5. Le constructeur annonce une vitesse de lecture séquentielle de 7300 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 6900 Mo/s, ce qui est presque le maximum dont est capable un SSD PCIe 4.0. Sachant que Sony recommande un minimum de 5500 Mo/s en lecture séquentielle, les performances du Seagate Game Drive M.2 sont amplement suffisantes pour suivre le rythme de la console.

Enfin, à l’instar du FireCuda 530, le Seagate Game Drive M.2 se montre exceptionnellement endurant. Alors que la plupart des meilleurs modèles du marché ont une durée de vie autour des 700 TBW par To de stockage, ce SSD NVMe annonce 1275 TBW par To de stockage, cela signifie que cette version de 2 To a une endurance estimée à 2550 TBW. Pour couronner le tout, Seagate accompagne son produit d’une garantie constructeur de 5 ans, histoire d’en rajouter un peu plus sur sa fiabilité.

Afin de comparer le Seagate Game Drive M.2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 et disques durs externes compatibles avec la PS5.

