Boursorama Banque lance une grosse offre de bienvenue pendant ces prochaines 24 heures

Le compte à rebours est lancé : ce jeudi 21 septembre, Boursorama propose une prime très intéressante. Pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire, la banque en ligne offre jusqu'à 150 euros !

Boursorama Banque est une banque ligne souvent gĂ©nĂ©reuse pour attirer de nouveaux clients. Cette fois-ci, la nĂ©obanque revient avec une nouvelle prime pour ces futurs nouveaux clients allant jusqu’Ă 150 euros offerts. Donc, si vous hĂ©sitiez encore, c’est le moment, surtout que l’offre ne dure que 24 heures.

L’offre de Boursorama, c’est quoi ?

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

Compatibilité avec plusieurs services de paiement en ligne

Une application ergonomique et complète

L’offre actuelle vous permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte avec carte bancaire chez Boursorama. Elle est valable seulement aujourd’hui, le 21 septembre 2023. Utilisez le code « BRS150 » lors de l’inscription. Attention, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

Boursorama Banque : une valeur sûre

En plus de son expertise, la néobanque française est très appréciée pour ses tarifs. Elle fait partie des moins chères du marché et a de nombreux avantages. À commencer par l’absence de frais de tenue de compte, ou bien ses offres adaptées à chaque budget. La carte Welcome par exemple, reste gratuite si vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Petit hic, les retraits à l’étranger comportent des frais contrairement aux offres Ultim et Metal.

Ces deux autres offres sont plus intĂ©ressantes, puisqu’elles proposent de meilleurs avantages assurantiels et de meilleures conditions de plafonds, promettent une absence totale de frais Ă l’étranger sur les paiements et les retraits. Par ailleurs, Boursorama Banque Ă©tant une banque en ligne française, elle peut dĂ©livrer un IBAN français.

Une application intuitive et ergonomique

Pour ouvrir un compte chez Boursorama, cela peut se faire sur sa plateforme web, mais aussi depuis son application disponible sur Android et iOS. Elle se suffit à elle-même et il n’y a plus besoin de passer dans un établissement bancaire pour gérer son argent. Cette dernière est très simple d’utilisation et propose l’essentiel comme la possibilité d’afficher ou d’envoyer son RIB, de faire des virements et de monitorer ses dépenses. Il est à noter que ces dernières s’affichent tout de même au bout de 24 heures sur votre compte.

Des options de sécurité sont présentes comme l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte, ce qui est très pratique. Enfin, la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay sont bel et bien compris avec les offres de la banque en ligne.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis sur la banque en ligne Boursorama.

