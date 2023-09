139 €, c’est l’incroyable prix de cet écran PC LG de 24 pouces (144 Hz et 1 ms)

Pour les joueurs et joueuses à petit budget, on trouve de très bons écrans PC. Le LG UltraGear 24GN60R-B, par exemple, propose l’essentiel, à savoir un écran réactif et efficace pour jouer dans de bonnes conditions, le tout pour seulement 139 euros grâce à cette offre Fnac.

Si vous recherchiez un écran de bonne qualité pour jouer à des jeux vidéo, mais que votre budget est limité, la marque LG déploie un catalogue bien fourni pour satisfaire tout le monde. Le Ultragear 24GN60R-B est un moniteur disposant des fonctionnalités essentielles pour offrir une expérience réussie en jeu. Et la bonne nouvelle, c’est que cette référence perd 100 euros de son prix et devient encore plus abordable.

Ce qu’on apprécie sur le LG UltraGear 24GN60R-B

Un écran IPS de 24 pouces avec une définition FHD

Un taux de rafraîchissement à 144 Hz et un temps de réponse 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Le LG UltraGear 24GN60R-B est proposé de base à 239,99 euros sur le site du constructeur, mais en ce moment, il se négocie à seulement 139,99 euros sur le site de la Fnac. On le trouve aussi au même prix chez Darty.

Une simple définition FHD

Le moniteur de LG offre un design plutôt compact. Avec une diagonale de 24 pouces, il s’intègre parfaitement sur un bureau, et se montre peu encombrant. Même avec sa petite diagonale, l’écran offre une bonne immersion grâce à ses fines bordures sur trois côtés. Pour plus de confort, le pied peut être ajusté pour changer l’inclinaison. À l’arrière, le socle laisse découvrir une connectique simple avec, un port HDMI, un Displayport et une prise casque audio.

Cet écran PC n’est pas sans défaut. On pourrait lui reprocher sa dalle de 24 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD, mais pour son prix, on lui pardonnera cela. Malgré tout, l’écran IPS offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes. Petit plus, ce moniteur est compatible HDR10, qui aide à apporter un pic de luminosité bien appréciable, ainsi qu’un niveau de détails nettement supérieur sur les zones sombres ou déjà lumineuses.

Efficace pour les joueurs et joueuses occasionnels

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un affichage ultra fluide, et le temps de réponse de 1 ms pour n’avoir aucun retard sur l’action de votre jeu, on obtient le combo parfait pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Sans oublier que cet écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, ce qui améliore grandement la qualité de l’image et limite les déchirures et saccades lors d’une partie.

La marque intègre au passage quelques fonctionnalités intéressantes pour améliorer ses performances. On a droit à la technologie DAS (Dynamic Action Sync), qui va permettre de réduire l’input lag (ou retard d’affichage) de la dalle. Ensuite, il y a le Black Equilizer qui augmente l’exposition des environnements obscurs, pour que vous ne puissiez plus vous laisser surprendre par des adversaires cachés. Enfin, vous avez la possibilité de faire apparaître un point de visée fixe au centre de l’écran qui vous aidera à viser plus efficacement vos adversaires.

Si vous êtes curieux, ou si ce modèle ne correspond pas à vos besoins, nous vous invitons enfin à consulter notre guide sur quel écran PC gaming choisir en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.