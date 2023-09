Cet énorme TV QLED 65 pouces de Samsung (4K@120Hz) est à moitié prix pour les French Days

En principe, tous les TV 4K du marché sont capables d'afficher les jeux PS5 et Xbox Series, mais certains ont ce petit truc en plus qui prodigue une meilleure immersion et de meilleures sensations : un port HDMI 2.1. Mais il faut attendre un événement comme les French Days pour pouvoir mettre la main sur un tel TV à un prix accessible, cela tombe bien puisque nous sommes en plein dedans et ce Samsung QE65Q70B est à 774 euros au lieu de 1 499 euros chez Cdiscount.

Commercialisé en avril 2022, le Samsung 65Q70B est un TV haut de gamme parmi d’autres dilué dans l’énorme catalogue du constructeur sud-coréen. Il a tout pour plaire : 65 pouces, définition 4K UHD, traitements HDR, VRR intégré, etc. Et n’oublions surtout pas l’énorme promotion dont ce TV profite durant ces French Days puisqu’il est possible de l’obtenir à quasi moitié prix, en partie grâce à un code promotionnel.

Le Samsung 65Q70B en quelques points

Un écran 4K de 65 pouces avec traitements HDR

Le gaming en 4K 120 FPS possible avec les ports HDMI 2.1

L’interface Smart TV avec Tizen 6.5

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Samsung 65Q70B est maintenant disponible en promotion à 774 euros chez Cdiscount, en partie grâce au code promo 25DES299.

Un écran 4K comme on les aime

Si un TV Samsung se positionne sur le haut de gamme, il s’agit sûrement d’un TV QLED, cette technologie d’affichage a historiquement été développée par Samsung et reprise par d’autres constructeurs sous d’autres noms (Nanocell chez LG par exemple). Le principe est plutôt simple, on reprend le rétroéclairage LED et on y ajoute une boîte quantique pour améliorer la colorimétrie afin qu’elle soit plus étendue. La luminosité est également plus vive grâce au rétroéclairage et permet de regarder le TV en plein soleil sans avoir à plisser des yeux.

En plus d’un affichage QLED, le Samsung 65Q70B profite d’une définition en 4H UHD (3840 x 2160 pixels) permettant d’avoir une image à couper le souffle. De plus, son processeur Quantum est capable d’upscaler les flux vidéo entrants vers la 4K tout en améliorant la partition sonore. Enfin, ce TV est compatible avec de nombreux traitements HDR comme HDR10, HDR10+ et HDR HLG qui donnent une image plus contrastée et plus détaillée en augmentant la plage de luminosité.

Un TV polyvalent pour les cinéphiles et les gamers

Une des caractéristiques les plus intéressantes de ce TV est la présence de quatre ports HDMI 2.1 qui permettent notamment de faire transiter les flux 4K haute fréquence. En clair, le gaming en 4K 120 FPS sur sa PS5 ou sa Xbox Series X est à portée de main, c’est parfait pour s’immerger dans les derniers hits du moment. D’autant plus que le Samsung 65Q70B intègre AMD FreeSync Premium Pro pour synchroniser l’affichage au GPU de la console et prévenir certains défauts graphiques telles que les saccades et les déchirures.

Enfin, ce TV est Smart, c’est-à-dire connecté à Internet via son interface Tizen 6.5. Avec ce logiciel, il est possible de profiter d’un accès direct aux principales plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ ainsi qu’une compatibilité avec les assistants Alexa, Google Assistant, Bixby, et des technologies AirPlay 2 et Chromecast. Et comme il s’agit d’un TV Samsung, il est compatible avec l’écosystème SmartThings conçu par le constructeur sud-coréen.

