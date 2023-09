Les French Days retirent 400 € à ce laptop Asus avec écran OLED 4K + Ryzen 9

Présenté lors du CES 2023 de Las Vegas, l'Asus Vivobook Pro 16X se présente comme étant un ultrabook haut de gamme pensé pour les professionnels. C'est qu'il ne manque pas d'arguments pour se faire vendre : écran 4K, processeur Ryzen 9 et grande autonomie sont au programme. Mais le meilleur reste sa promotion chez Carrefour durant les French Days qui fait fondre son prix de 1 399,99 euros à 999,99 euros.

Si le dernier Asus Zenbook Pro transpirait la démesure par tous ses pores, ce Vivobook Pro 16X reste plus terre à terre puisqu’issu d’une gamme conçue pour proposer des laptops professionnels à un meilleur rapport qualité-prix. Avec cet écran OLED 4K et ce Ryzen 9, cet ultrabook joue dans la cour des grands tout en profitant des promotions des French Days avec un prix qui chute de 400 euros.

L’Asus Vivobook Pro 16X en quelques points

Un sublime écran OLED en définition 4K

Un excellent processeur Ryzen 9 5900HX

16 Go de RAM et un SSD NVMe de 1 To

Au lieu d’un prix barré de 1399,99 euros, l’Asus Vivobook Pro 16X est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez Carrefour.

Un écran de 16 pouces de toute beauté

Pour des travaux orientés vers la création graphique comme le montage vidéo ou la création de plans d’architecture, un PC portable ne peut se contenter d’un écran Full HD mais d’aller bien au-delà. Ce n’est ni plus ni moins qu’un écran OLED en définition 4K (3840 x 2160 pixels) dont est doté cet Asus Vivobook Pro 16X, la colorimétrie est beaucoup plus fidèle que la moyenne tandis que le rapport de contraste est infini et les noirs presque parfaits. En revanche, la luminosité est basse et le taux de rafraîchissement n’excède pas les 60 Hz.

Étant donné qu’il s’agit d’un ultrabook, l’Asus Vivobook Pro 16X est conçu avec un châssis fin et léger mais également robuste. Son épaisseur de 19 mm et son poids de quasiment 2 kg font qu’il est facilement transportable et qu’il ne pèse pas trop sur le dos lors des trajets entre le domicile et le travail. Il ne tombe pas pour autant dans le piège de la finesse puisque sa connectique est complète, nous avons là trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de cartes microSD et le traditionnel port jack 3.5 mm.

Un ultrabook performant et autonome

L’Asus Vivobook Pro 16X embarque l’un des processeurs les plus puissants du moment : un AMD Ryzen 9 5900HX accompagné de 16 Go de RAM LPDDR4X et d’une solution graphique intégrée, Radeon Vega 8. Avec la fréquence d’horloge maximale de 4,6 GHz dont est capable le CPU et cette quantité de mémoire vive, ce laptop peut encaisser sans soucis les créations graphiques, mais il ne faut pas non plus compter sur lui pour jouer aux derniers jeux AAA. Au mieux, ce sont des titres légers qui peuvent être lancés.

Le stockage peut convaincre à plus d’un titre puisqu’il est assuré par un SSD NVMe de 1 To avec une interface PCIe 3.0 capable d’exécuter les logiciels très rapidement. Enfin, cet Asus Vivobook Pro 16X embarque une batterie lithium-ion à six cellules de 96 Wh, ce qui est plutôt énorme quand on compare avec la concurrence, et ce qui le dote logiquement d’une plus grande autonomie. Celle-ci s’élève effectivement à 11 heures, c’est largement assez pour une journée de travail et binger sur Netflix avant d’aller se coucher.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.