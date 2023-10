Huawei Matebook D 15 : ce laptop puissant sous Ryzen 7 perd 250 € pour les French Days

Envie d'un laptop bureautique efficace qui ne soit pas aussi cher qu'un MacBook ? De nombreux constructeurs proposent des ultrabooks à moins de 1 000 euros tels qu'Asus avec ses Vivobook et Huawei avec ses Matebook. C'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse ici puisque le Matebook D 15 avec un Ryzen 7 profite des French Days pour s'afficher au prix de 599,99 euros au lieu de 849,99 euros en boutique officielle.

Beaucoup moins en forme sur le marché des smartphones, Huawei passe à autre chose en se concentrant sur d’autres appareils comme ses montres connectées et ses PC portables. Le constructeur chinois a notamment développé sa gamme Matebook afin de proposer des produits d’une meilleure qualité. Pendant les French Days, l’un des derniers modèles, le Huawei Matebook D 15 doté d’un Ryzen 7, profite d’une réduction de 250 euros en boutique officielle.

Le Huawei Matebook D 15 AMD (2021) en quelques points

Un châssis élégant et transportable

Un Ryzen 7 5700U avec 16 Go de RAM

Une autonomie solide avec une recharge rapide

Au lieu de 849,99 euros habituellement, le Huawei Matebook D 15 AMD (2021) est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros en boutique officielle.

Un ultrabook minimaliste, mais agréable à regarder

Si Huawei dit viser les jeunes consommateurs avec son dernier Matebook, et donc les moins argentés, il ne néglige pas pour autant son design. Ce laptop reprend le look de ses prédécesseurs avec ses formes épurées et minimalistes, les finitions argentées peuvent faire penser à un MacBook, d’autant plus que ce châssis est fin et léger avec une épaisseur de 17 mm et un poids de 1,56 kg. Ainsi, le Matebook D 15 revêt une allure discrète et ne se fait pas trop remarquer dans une salle de réunion ou sur les bancs de la fac, et surtout dans le sac à dos.

Même si la connectique accueille un port USB-C et trois ports USB-A, sans oublier le port jack 3.5 mm, on peut regretter l’absence d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD ou microSD. Du côté de l’écran de 15,6 pouces, le Huawei Matebook D 15 se dote d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) qui lui confère de grands angles de vision. Cet écran a également un traitement anti-reflets pour pouvoir être lisible en plein soleil et un taux d’occupation de 87 % du châssis.

Des performances solides avec Ryzen 7

Cette configuration du Huawei Matebook D 15 embarque un processeur qui en a dans le ventre : un Ryzen 7 5700U. Ce CPU à huit cœurs a une fréquence de base de 1,8 GHz qui peut être boostée jusqu’à 4,3 GHz et est assisté par 16 Go de RAM DDR4. Il intègre également une solution graphique AMD Radeon Graphics pour pouvoir s’adonner aux créations graphiques et, pourquoi pas, lancer quelques jeux légers. Le stockage est géré par un SSD NVMe de 512 Go.

Enfin, pour ce qui est de l’endurance, la batterie de 42 Wh peut fournir une autonomie d’environ sept heures, du moins c’est ce qui ressort des configurations qui ont été testées. Il est possible que celle de ce Matebook D 15 avec un Ryzen 7 soit quasiment similaire, ou légèrement moindre. Dans tous les cas, il est possible de profiter d’une recharge rapide avec un chargeur USB-C de 65 W capable d’offrir deux heures d’autonomie en 15 minutes de charge et une recharge complète en un peu plus d’une heure.

