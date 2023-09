Boursorama relance son Pink Week-End avec une belle prime pendant les French Days

Cette date est à noter absolument. Jusqu'au 2 octobre, soit au même moment que la fin des French Days, Boursorama Banque verse à ses nouveaux clients une prime de bienvenue de 150 euros à l'occasion de son opération Pink Week-End. Un très bon plan pour les personnes souhaitant changer de banque ou de renflouer leurs finances si elles ont trop profité des dernières promotions.

Après un Ă©tĂ© plutĂ´t calme en matière de primes d’ouverture dans les banques en ligne, les offres de bienvenue pullulent de nouveau et quand il s’agit d’attirer de nouveaux clients, elles savent ĂŞtre gĂ©nĂ©reuses. C’est le cas de Boursorama Banque qui relance son opĂ©ration Pink Week-End en plein French Days et ainsi faire profiter Ă ses nouveaux clients d’une prime de 150 euros.

Pourquoi ouvrir un compte chez Boursorama ?

ZĂ©ro frais de tenue de compte, mais sous certains conditions

ZĂ©ro frais de paiement Ă l’Ă©tranger

Une application ergonomique et complète

Du 28 septembre au 2 octobre, l’opĂ©ration Pink Week-End de Boursorama Banque est de retour pour faire profiter d’une prime de bienvenue de 150 € pour l’ouverture d’un compte avec demande de carte bancaire Welcome ou Ultim. Cette opĂ©ration s’adresse aux nouveaux clients qui doivent utiliser le code promo PINKW150.

La première banque 100 % en ligne de France

L’une des raisons pour lesquelles il faut miser sur Boursorama Banque (bientĂ´t Boursobank), c’est son savoir-faire en tant que première banque en ligne française. Ă€ la diffĂ©rence de certains concurrents, elle n’est pas issue d’une banque traditionnelle puisqu’elle Ă©tait autrefois une plateforme boursière pour les professionnels et les particuliers. Si Boursorama vaut le dĂ©tour, c’est aussi parce que deux de ses formules (Freedom et Welcome) sont gratuites et ne nĂ©cessitent aucune condition de revenu. La formule Freedom est toutefois rĂ©servĂ©e aux 12-17 ans.

Les deux formules haut de gamme, Ultim et Metal, donnent accès Ă plus d’avantages tels que les paiements et retraits gratuits Ă l’Ă©tranger et les assurances premium incluses. En revanche, leur accès est plus contraignant puisqu’il faut pouvoir justifier un certain niveau de revenu et pouvoir faire un dĂ©pĂ´t initial de 300 Ă 500 euros. Globalement, les tarifs de Boursorama sont parmi les moins chers, il y a très peu de frais cachĂ©s et une vraie gratuitĂ© des services.

Une des meilleures applications de banque en ligne

Ouvrir un compte chez Boursorama peut se faire sur leur site web ou sur leur application, disponible sur Android et iOS. Celle-ci est très soignĂ©e, ergonomique et on s’y retrouve facilement avec toutes les fonctionnalitĂ©s. Il n’y a clairement plus besoin de passer par une banque traditionnelle pour gĂ©rer soi-mĂŞme ses finances. Les dĂ©penses sont catĂ©gorisĂ©es automatiquement selon leur type (nourriture, santĂ©, tĂ©lĂ©phonie, etc…) mais les opĂ©rations mettent toutefois 24 heures Ă s’afficher.

Contrairement Ă une grande partie de ses concurrents, l’application de Boursorama est compatible avec quasiment tous les services de paiement mobile : Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Paylib et mĂŞme Garmin Pay sont de la partie. Enfin, son catalogue de produits et de services bancaires est plutĂ´t complet : plateforme de cashback, prĂŞts immobiliers, crĂ©dits Ă la consommation, plateforme de bourse accessible sans condition d’entrĂ©e… En revanche, toujours pas de crypto-wallet.

Comment profiter de l’offre de bienvenue de Boursorama Banque ?

Avant de commencer, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, le RIB de votre banque actuel, une photocopie de votre fiche d’identité ainsi qu’une fiche de paie. Une fois équipé, vous pourrez commencer à remplir minutieusement le questionnaire avec vos informations personnelles, cela ne prend pas plus de 5 minutes. Avant de valider, pensez également à saisir le code promo PW150 afin de valider la prime lors de l’ouverture du compte.

Après ces Ă©tapes et quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 70 euros sous forme de virement sur le compte dès son ouverture. Dans un second temps, 80 euros supplĂ©mentaires sont offerts en commandant une carte WELCOME/ULTIM ou en choisissant la gratuitĂ© des 8 premières cotisations pour l’offre METAL. En choisissant la première option, la deuxième prime est versĂ©e elle aussi dès l’ouverture effective du compte sous rĂ©serve de l’acceptation du dossier de demande de carte bancaire par Boursorama.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis complet sur Boursorama Banque.

