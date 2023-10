À -60 %, ce kit de 5 caméras Amazon est le pack ultime de la sécurité de votre domicile

À quelques jours de son Prime Day, le site américain Amazon propose déjà des offres promotionnelles sur ses propres produits. C'est d'ailleurs un kit regroupant 4 caméras extérieurs et 1 caméra intérieure qui se trouve à 139 € au lieu de 344 euros de base.

Investir dans un système de caméra connecté complet est pratique pour garder un œil à votre domicile, même en votre absence. Ce n’est pas nécessairement un budget énorme qui vous sera demandé, surtout quand des références arrivent à faire tout aussi bien que les leaders du marché, mais pour moins cher. C’est le cas d’Amazon qui propose des caméras connectées assurant de bonnes performances. En ce moment, un kit regroupant 4 caméras Blink Outdoor, et 1 une caméra Blink Mini coûte moins de 140 euros.

Ce qu’on apprécie de ce pack Amazon Blink Outdoor

On a 4 caméras extérieures qui fonctionnent à piles

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

Accompagnés d’une petite caméra intérieure et d’un module de stockage

Habituellement vendu à 344,98 euros, le kit de 4 caméras Amazon Blink Outdoor + 1 Blink Mini est bradé à moins 60 %, et s’affiche à seulement 139,49 euros sur le site américain.

4 caméras extérieures : rien ne vous échappe

Avec quatre caméras dédiées à l’extérieur, vous allez pouvoir quitter votre domicile plus sereinement. Pour en revenir au kit, on y découvre la Blink Outdoor. Ces caméras sont conçues pour l’extérieur, et sont donc capables de résister aux intempéries. Fonctionnant avec des piles (AA), elles vont pouvoir tenir deux ans d’après la marque.

Une fois installées, les caméras filment en HD (1080p) et disposent d’une vision nocturne infrarouge pour ne manquer aucun détail à la nuit tombée, mais seulement en 720p. Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui toqueraient à votre porte. Avec l’application Blink Home, vous allez recevoir des notifications, quand par exemple un mouvement est détecté. Pour éviter les fausses alertes et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, il sera possible de créer des « zones de détection ». C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible.

Une petite caméra à dissimuler dans une pièce

Dans ce kit, on retrouve aussi la Blink Mini. Une petite caméra discrète qui s’utilise en intérieur et se branche à une prise électrique pour fonctionner. Elle peut filmer en Full HD avec un rendu d’images exploitables. Elle est dotée d’un capteur infrarouge qui permet d’enregistrer une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants, et un haut-parleur peu puissant, qui va restituer le son de manière correcte et suffisant en intérieur.

Et, pour stocker les vidéos, le Sync Module 2 est inclus dans ce pack et va sauvegarder les vidéos enregistrées localement, et à l’aide d’une clé USB être consulté ou télécharger. Aucuns frais mensuels ne s’appliquent. Vous pourrez ainsi avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous et consulter l’historique de vidéos. Enfin, elle s’inscrit parfaitement dans l’écosystème d’Amazon et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez donc afficher le retour vidéo sur votre Echo Show, ou bien de faire appel à l’assistant vocal Alexa pour vous montrer ce qui se passe chez vous.

