Amazon prépare déjà le Prime Day avec des réductions sur les cartes cadeaux

En attendant le prochain Prime Day nommé Jours Flash, Amazon prépare déjà des offres exclusives pour ses membres Prime, en particulier concernant les cartes cadeaux. Cette fois-ci les réductions concernent Uber/Uber Eats et The Fork.

Envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches facilement ? Les chèques-cadeaux d’Amazon sont une bonne option, rapide et simple d’utilisation. C’est d’autant plus le moment d’en profiter puisque les membres Prime disposent en ce moment de 15 % de réduction sur les chèques-cadeaux Uber et Uber Eats ainsi que chez The Fork.

Les avantages de ces chèques-cadeaux

De 25 à 150 euros pour Uber et de 25 à 100 euros chez The Fork

Facile à envoyer par mail depuis Amazon et choix de la date d’envoi

Valable pendant 12 mois après la date d’achat (Amazon) et pendant 18 mois (The fork)

En ce moment sur Amazon, les chèques-cadeaux chez Uber disposent de 15 % de réduction d’un montant de 25 à 150 euros. Chez The Fork (La fourchette), il y a aussi 15 % de réduction sur les chèques de 25 à 100 euros. Notez que ces réductions ne sont accessibles uniquement que pour les membres Amazon Prime.

Comment utiliser un chèque cadeau Amazon ?

Les chèques-cadeaux Amazon sont extrêmement pratiques pour qui cherche à faire un cadeau rapide et dématérialisé. Il suffit de choisir le montant voulu parmi ceux proposés par le produit en question. Ils sont aussi nombreux, allant d’Amazon (forcément) à Apple en passant par Samsung ou d’autres services. De plus, ils sont faciles à utiliser, car il suffit de saisir le code du chèque-cadeau lors du paiement pour déduire le montant correspondant de la commande, éliminant ainsi le besoin de coordonner les préférences de la personne à qui l’on offre le cadeau. De plus, les chèques-cadeaux Amazon sont souvent personnalisables, en ajoutant un message au destinataire. Enfin, ils sont pratiques, car ils peuvent être livrés électroniquement en quelques minutes ou en différé, offrant une solution de cadeau polyvalente pour de nombreuses occasions, notamment pour les anniversaires.

Des chèques pour passer une bonne soirée

Concernant ces chèques-cadeaux, la réduction de 15 % concerne cette fois-ci les services Uber et Uber Eats ainsi que TheFork (anciennement La Fourchette). Nul besoin de vous présenter Uber qui permet de commander un moyen pratique de déplacement avec un large choix de véhicules et une réservation simple via l’application mobile. Quant à Uber Eats, le service permet de commander et de se faire livrer des plats de restaurants à proximité, offrant une solution pratique pour la restauration à domicile.

Quant à TheFork, le service permet de réserver facilement des tables dans des restaurants, offrant ainsi une plus grande commodité pour les clients et la possibilité d’accéder à des offres spéciales et à des critiques d’utilisateurs pour une meilleure expérience gastronomique.

