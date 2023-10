Ce moniteur gaming Dell ultra performant (27″, 240 Hz, 1 ms) coûte seulement 215 €

La fiche technique de l'écran PC gaming Dell G2723H devrait rassurer les joueurs exigeants, entre son très haut taux de rafraîchissement et son taux de réponse bas. Son prix actuel est d'ailleurs tout aussi intéressant puisque celui-ci passe de 297 euros à 215 euros sur le site de Dell.

Les joueuses et joueurs amateurs de parties au rythme effréné savent quels critères surveiller avant d’acheter un nouvel écran PC pour le jeu : taux de rafraîchissement suffisamment élevé, taux de réponse le plus bas possible, diagonale d’écran suffisamment grande pour ne louper aucun détail, ou encore compatibilité avec une technologie de rafraîchissement variable. Le Dell G2723H coche justement toutes ces cases. On pourrait donc naturellement s’attendre à ce que son prix atteigne des sommets, avec une telle fiche technique, mais ce n’est heureusement pas le cas grâce à une réduction de 82 euros.

Les points forts du Dell G2723H

Un écran IPS de 27 pouces rafraîchi à 240 Hz

Un taux de réponse de 1 ms

Compatible Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium

Initialement affiché à 297,30 euros, le Dell G2723H est désormais proposé à 215 euros sur le site de Dell grâce au code promo G2723H82FR.

Un écran qui mise sur la réactivité

Les principaux atouts de l’écran PC Dell G2723H se nichent justement sous sa dalle. D’abord, on a droit à un écran Full HD de 27 pouces, une diagonale suffisamment grande pour ne manquer aucun détail dans la partie. On aurait tout de même aimé du QHD histoire de profiter d’une qualité d’image supérieure, mais à ce prix, c’est une concession que l’on peut faire sans difficulté. L’écran bénéficie par ailleurs de la technologie IPS, qui offre une bonne colorimétrie et de larges angles de vision jusqu’à 178°. Notons également les bordures fines qui encadrent la dalle, ce qui permet de maximiser l’immersion dans le jeu.

Le Dell G2723H marque encore plus de points avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui promet un affichage très fluide lors des combos nerveux. Même avec des mouvements rapides, les ralentissements ne seront plus qu’un mauvais souvenir, et la réactivité sera de mise. Le Dell G2723H possède aussi un taux de réponse de 1 ms, pour justement augmenter cette réactivité que les gamers recherchent. Et pour ne rien gâcher, les compatibilités avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui se chargent de résoudre les problèmes de tearing en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique, ce qui minimise les déchirures d’écran ou les saccades bien embêtantes.

Un écran réglable et ergonomique

Dell propose également une série d’autres fonctionnalités permettant d’être encore plus productif en jeu. L’écran PC embarque par exemple plusieurs superpositions censées améliorer la visibilité durant les parties, comme une couche « vision de nuit » qui améliore la clarté dans les scènes sombres, ou encore la possibilité d’activer une réticule de visée qui reste constamment visible, pratique pour les FPS.

Autrement, le Dell G2723H peut s’adapter à chaque utilisateur pour maximiser son confort. La hauteur et l’inclinaison de l’écran peuvent en effet être réglées, et la dalle peut même être pivotée si besoin. Concernant sa connectique, celle-ci est plutôt fournie et se compose d’un port HDMI 1.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port USB-B, 4 ports USB-A ainsi qu’une prise jack.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamers du moment.

