Enfin un balai aspirateur Dyson à bon prix avec le V10 vendu au rabais avec ses accessoires

Si le prix élevé des aspirateurs balais conçus par Dyson vous empêchait d'acquérir l'un de ces modèles, la réduction appliquée sur le Cyclone V10 Absolute pourrait bien vous faire changer d'avis. Cette référence, accompagnée de sa batterie d'accessoires, est actuellement proposée à 449 euros au lieu de 599 euros à la Fnac et chez Darty.

Pour expédier au plus vite le ménage, certains optent pour un aspirateur robot, qui leur permet de vaquer à leurs occupations pendant ce temps-là. Mais d’autres préfèrent se tourner vers une autre solution tout aussi pratique et parfois même plus efficace puisque capable d’aspirer dans tous les recoins : l’aspirateur balai, qui se démarque aussi par sa maniabilité et son aspiration puissante. Les références proposées par Dyson figurent parmi les plus recommandées, mais leur prix peut parfois être dissuasif. Les promotions sont donc très attendues, et aujourd’hui, c’est le Cyclone V10 qui attire particulièrement l’attention grâce à sa fiche technique complète et à son prix qui passe sous la barre des 450 euros.

Les points forts du Dyson Cyclone V10

Un aspirateur très maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 60 minutes

De nombreux accessoires

Habituellement proposé à 599 euros, le Dyson Cyclone V10 Absolute, avec ses accessoires, est désormais vendu à 449 euros à la Fnac et chez Darty.

Un modèle maniable et complet

Comme les autres références de la marque britannique, l’aspirateur balai sans fil et sans sac Dyson Cyclone V10 offre une excellente maniabilité. Ce modèle dispose en effet du format stick caractéristique de ce type de produit, dont la prise en main est ainsi grandement facilitée. Le V10 est par ailleurs très simple à déplacer et sa légèreté (2,7 kg) permet même d’aspirer du sol au plafond, y compris sur des meubles en hauteur. Notez aussi qu’il peut se transformer en aspirateur à main pour aspirer les miettes sur une table après le repas, par exemple.

Complet et polyvalent, le Dyson Cyclone V10 s’accompagne aussi d’une batterie d’accessoires qui lui permettent de s’adapter à chaque situation et à chaque saleté : la brosse Motorbar, qui aspire les poils d’animaux tout en les démêlant et qui élimine la poussière et autres débris sur les sols durs, la brosse rouleau doux qui capture les gros débris et la fine poussière, l’adaptateur pour les meubles bas qui se plie jusqu’à 90°, l’accessoire combiné doté d’un large conduit pour les miettes et grosses saletés, un long suceur pour aspirer dans les endroits confinés ou encore une mini brosse motorisée, idéale pour les tissus d’ameublement par exemple.

Puissant et endurant

Le Dyson Cyclone V10 Absolute est capable de faire face à toutes les saletés qui jonchent le sol grâce à une bonne puissance d’aspiration : son moteur est en effet capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute. La puissante force centrifuge produite permet de propulser la poussière dans le réservoir de l’aspirateur, y compris les très fines particules comme le pollen et les bactéries, et ce, sans baisse de régime. L’aspirateur intègre par ailleurs un système de filtration pratique pour capturer les particules microscopiques responsables d’allergies pour ensuite rejeter un air plus propre.

Enfin, côté autonomie, Dyson promet une utilisation de 60 minutes sur une charge avec le mode standard. Notez toutefois qu’avec le mode Max, qui requiert beaucoup d’énergie, l’aspirateur ne tiendra pas plus de 6 minutes. Concernant le vidage du collecteur, un mécanisme astucieux permet d’éjecter la poussière en un seul geste sans avoir à mettre les mains dans la saleté.

