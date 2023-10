19 €, c’est le prix mini de cette microSD Samsung de 256 Go

Avec ses vitesses de transfert suffisamment élevées et sa polyvalence, la carte microSD Samsung Evo Select ne manque pas d'atouts. En ce moment, c'est son modèle de 256 Go qui nous intéresse puisqu'il est actuellement proposé à seulement 18,99 euros sur Amazon au lieu d'une trentaine d'euros habituellement.

Les cartes microSD ont certes pour mission principale de stocker efficacement un nombre plus ou moins important de fichiers, et ainsi d’augmenter la capacité d’un smartphone, d’une caméra d’action ou encore d’une Nintendo Switch. Mais les vrais bons modèles se doivent de cocher d’autres cases, comme proposer des vitesses de transfert suffisamment élevées, offrir des lancements rapides d’applications ou encore enregistrer des vidéos tournées en 4K. C’est justement ce que permet d’obtenir la Samsung Evo Select, que l’on a déjà recommandée à plusieurs reprises dans nos lignes.

Aujourd’hui, c’est le modèle doté de 256 Go qui nous intéresse puisqu’il est disponible à moins de 20 euros, soit l’assurance d’un excellent rapport qualité/prix.

Ce que propose la microSD Samsung Evo Select

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 130 Mo/s

Compatible UHS 3 (U3) et V30 pour filmer en 4K UHD

Certifiée A2 pour de meilleurs lancements d’application

D’habitude affichée aux alentours de 30 euros, la carte microSD Samsung Evo Select 256 Go est désormais proposée à 18,99 euros sur Amazon.

Une microSD solide et performante

La microSD Samsung Evo Select démontre tout d’abord de belles performances rassurantes, puisqu’elle propose des débits pouvant atteindre 130 Mo/s en lecture et 70 Mo/s en écriture. Des scores suffisants pour que les fichiers et autres applications soient déplacés et transférés de manière rapide à tout moment. Ce modèle est par ailleurs doté de 256 Go, ce qui offre une capacité de stockage plus que correcte pour un smartphone, une tablette, une action cam ou une console compatible.

Et si vous partez en vadrouille, la carte microSD de Samsung peut tout à fait vous accompagner puisqu’elle a été conçue pour résister aux chocs, aux chutes, à l’eau, aux aimants, aux rayons X et même aux températures extrêmes.

Des images enregistrées en 4K

Avec ses diverses compatibilités, la Samsung Evo Select fait preuve d’une polyvalence appréciable. D’abord, sa classification V30 et UHS 3 lui permet d’enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 30 FPS avec une GoPro, un drone ou un smartphone compatible. En comparaison, la classe UHS 1 ne supporte pas aussi bien la 4K. Ajoutons à cela une certification A2, qui promet des débits minimums de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Surtout, cette configuration assure de très bonnes performances lors du lancement d’applications en traitant davantage d’opérations par seconde. Les applications, jeux vidéo ou autres logiciels stockés sur la microSD peuvent ainsi se lancer bien plus rapidement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références présentes sur le marché et que nous recommandons les yeux fermés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2022.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.