En promo, ce TV 4K Philips de 65 pouces avec Ambilight est la bonne affaire du moment

Pour les TV, l'immersion est une question de définition et de qualité d'affichage, et parfois de fréquence d'images et de système sonore. De son côté, Philips propose une autre façon de s'immerger dans un film : la technologie Ambilight. Le constructeur néerlandais en équipe une grande partie de ses TV comme ce Philips 65PUS8108, un modèle de 2023 déjà en promotion avec un prix qui descend de 899 euros à 649 euros chez Rue du Commerce.

Les TV Philips se distinguent tout particulièrement de la concurrence avec sa technologie Ambilight. Il s’agit d’un système d’éclairage situé à l’arrière du TV et diffusant un halo lumineux dont les couleurs s’adaptent selon ce qui est diffusé à l’écran. Le Philips 65PUS8108 est l’un des derniers téléviseurs dotés de cette technologie et il profite en ce moment d’une réduction de 25 % chez Rue du Commerce.

Le Philips 65PUS8108 en quelques points

Une dalle LED de 65 pouces en définition 4K

La technologie Ambilight pour plus d’immersion

Smart TV qui intègre Alexa

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Philips 65PUS8108 est maintenant disponible en promotion à 649 euros chez Rue du Commerce.

Un écran immersif grâce à l’Ambilight

Le Philips 65PUS8108 est un TV aux bords ultra-fins, et ce afin de donner le plus d’effet possible à l’Ambilight. Cet écran de 65 pouces (diagonale de 164 cm) utilise un simple rétroéclairage LED et est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Pour palier aux lacunes de la LED, ce TV profite de quelques traitements d’images comme le HDR10 et le HDR10+ qui donnent une image plus contrastée et détaillée, ainsi que Dolby Vision. Le système audio se résume à deux haut-parleurs de 10 W RMS et est compatible avec Dolby Atmos.



Le gaming 4K mais pas à 120 FPS

Comme mentionné ci-dessus, le Philips 65PUS8108 utilise la technologie Ambilight qui auréole l’écran d’une couronne de lumière colorée, ici, il s’agit de l’Ambilight à trois canaux qui s’adaptent à la vidéo. En clair, si le TV diffuse une scène d’incendie, l’Ambilight restitue un halo de couleur jaune-orangé. Cette fonction dispose également d’un mode Eco et peut être pilotée à partir de l’application Philips MyRemote pour basculer sur ses différents modes (lounge, musique, jeu…). Il existe même un mode Ambisleep qui simule un coucher de soleil pour diffuser une ambiance plus relaxante.

Le Philips 65PUS8108 propose par ailleurs des fonctionnalités connectées, à commencer par un accès direct aux principaux services de vidéos à la demande comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou Rakuten TV. Si la navigation par télécommande est trop fastidieuse, il est possible de demander à Alexa ou Google Assistant de faire le travail, ces assistants vocaux étant compatibles avec le téléviseur. Le Philips 65PUS8108 peut aussi diffuser l’image d’un smartphone ou d’une tablette en mode miroir.

Enfin, il est possible de brancher sa PS5 ou sa Xbox Series X pour profiter des derniers jeux vidéo sur cet écran 4K de 65 pouces, sans atteindre les 120 FPS malgré la présence de ports HDMI 2.1, et ce à cause de la fréquence de rafraîchissement qui ne grimpe pas au-delà de 60 Hz. Le Philips 65PUS8108 propose tout de même l’ALLM qui réduit la latence au strict minimum ainsi que le VRR qui synchronise l’image avec la source afin de ne pas se retrouver avec une image floue ou déchirée.

