Ce laptop gaming (RTX 3050, 120 Hz) est la bonne affaire pour jouer sans se ruiner

On pense parfois à tort qu'il faut absolument une RTX 4000 pour faire tourner les derniers jeux AAA alors que les RTX 3000 y parviennent tout autant, certaines demandent toutefois quelques concessions sur les graphismes pour fonctionner parfaitement. En tout cas, ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 avec une RTX 3050 conviendra sûrement aux gamers exigeants avec un budget limité, d'autant plus qu'il passe de 899,99 euros à 649,99 euros chez Amazon.

Les Lenovo IdeaPad Gaming sont des ordinateurs portables abordables s’adressant aux créatifs et aux joueurs aux moyens limités. Nous ne sommes pas sur les meilleures performances, mais plutôt sur la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Il n’empêche que cette configuration du Lenovo IdeaPad Gaming 3 est largement suffisante pour faire tourner les derniers jeux vidéo, de plus, elle profite d’une promotion de 27 % faisant baisser son prix de 250 euros chez Amazon.

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IAH7) en quelques mots

Une RTX 3050 avec un Intel Core i5 de 12e génération

Un écran de 15,6 pouces en FHD et rafraîchi à 120 Hz

8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go

Au lieu de 899,99 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 (15IAH7) est maintenant disponible en promotion à 649,99 euros chez Amazon.

Un écran appréciable à ce prix

Il n’arbore pas une apparence excessivement voyante, mais le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est reconnaissable en tant que laptop gaming avec ses lignes anguleuses et sa connectique majoritairement située à l’arrière. Celle-ci se compose de deux ports USB-A 3.2, d’un port USB-C 3.2, d’un port HDMI 2.0, d’un port Ethernet et d’une prise jack 3,5 mm, on retrouve également des modules sans fil Wi-Fi 6 ax et Bluetooth 5.1. Les côtés de ce châssis servent principalement à évacuer la chaleur à travers les évents.

Au niveau de l’écran de 15,6 pouces, nous avons une dalle IPS-LCD en format 16:9 et en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). La technologie IPS est la plus prisée des gamers puisqu’elle restitue une bonne colorimétrie en plus de prodiguer les angles de vision les plus ouverts. Enfin, ce Lenovo IdeaPad Gaming 3 se targue d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est moins que la plupart des modèles qui pointent à 144 Hz, mais on ne voit quasiment pas la différence et cela reste suffisant pour jouer en toute fluidité.

Une bonne configuration pour les gamers à petit budget

Cette configuration du Lenovo IdeaPad Gaming 3 embarque une RTX 3050, le modèle d’entrée de gamme de la précédente génération de cartes graphiques de Nvidia. Elle est capable de faire tourner les derniers jeux en FHD, mais il faut parfois faire des concessions sur la qualité des graphismes pour conserver la fluidité, et dans le cas d’un GPU de Nvidia, ne pas avoir la main lourde sur le ray-tracing. La RTX 3050 s’accompagne ici d’un processeur Intel Core i5-12450H (8 cœurs, 4,4 GHz turbo boost) lui-même assisté par 8 Go de RAM DDR4.

Un point important à prendre en compte est l’absence d’OS, il faut donc investir dans une licence Linux ou Windows pour pouvoir pleinement utiliser ce PC portable. Du côté du stockage, un SSD M.2 NVMe de 512 Go en interface PCIe 3.0 est déjà installé et il y a même un emplacement libre pour accueillir un deuxième SSD et faire monter le stockage à 1 To. Enfin, il ne faut pas attendre de miracle concernant l’autonomie, un PC portable gamer est par définition énergivore et celui-ci a une endurance d’environ 4 heures en usage normal, ce qui est dans la moyenne.

