Amazon brade la puissante barre de son Bose TV Speaker pour la fin des soldes

Vous venez d’acheter un nouveau téléviseur pendant les soldes et vous souhaitez compléter le tout avec une barre de son ? Ça tombe bien, la barre de son Bose TV Speaker est puissante et se négocie à 199 euros seulement contre 299 euros habituellement.

Très souvent, les téléviseurs pèchent un peu côté son. Heureusement, les barres de son existent pour régler ce souci et offrir aux utilisateurs une meilleure expérience audio. La Bose TV Speaker est une bonne candidate, et même si elle n’est pas accompagnée d’un caisson de base, elle arrive à offrir des basses riches et profondes. Elle a de quoi rendre vos contenus plus immersifs pour moins de 200 euros grâce à cette promotion.

Les avantages de la Bose TV Speaker

Une barre de son compact et discrète

Des basses profondes et un son clair

Compatible Bluetooth

Au lieu de 299 euros, la barre de son Bose TV Speaker est actuellement en promotion à 199,99 euros sur Amazon.

Une barre de son qui se glissera parfaitement sous votre TV

La plupart des barres de son sont assez imposantes, mais il existe quelques exceptions comme celle de Bose, la TV Speaker. C’est un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication. Elle offre des lignes épurées et minimalistes, afin de se faire la plus discrète possible.

En ne mesurant que 59 cm en largeur, elle peut s’installer facilement devant la grande majorité des téléviseurs de 50 pouces et plus, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 5 cm de hauteur. Elle vient se poser sur un meuble ou s’accrocher à un mur facilement, d’autant qu’elle ne pèse que 2 kilos, ce qui la rend très légère et facile à déplacer.

Petite, mais puissante

Pour son petit gabarit, la barre de son Bose TV Speaker assure un bon rendu sonore. Avec ses deux hauts-parleurs, elle offre une expérience d’écoute plus ample et son haut-parleur central optimise le rendu des voix. D’ailleurs, il existe un mode « Dialogue » qui va analyser ce que vous regardez et améliorer le rendu des voix pour permettre d’entendre et de comprendre chaque mot distinctement.

Sans caisson de base, la barre de son de Bose reste efficace grâce au mode « Bass » qui permet d’obtenir plus de profondeur et d’amplifier le rendu sonore. Il est possible de l’activer depuis la télécommande, tout comme le mode Dialogue. Petit plus, elle est compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus afin d’en faire une bonne enceinte connectée pour écouter vos musiques et vos podcasts préférés. Enfin, côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, un port HDMI ARC.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.