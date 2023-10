Les étudiants vont faire de belles économies en cette fin d’année sur Amazon

Vous voulez profiter des avantages d'Amazon Prime sans en payer le prix fort à l'année ? C'est le moment de s'y mettre maintenant, surtout si vous êtes étudiant avec cette offre proposant l'abonnement Prime à moitié prix sur un an.

Avec le Black Friday qui approche à grands pas, c’est le bon moment de s’assurer de futures économies et surtout d’une livraison en temps et en heure. Pourquoi donc ne pas passer par l’abonnement Amazon Prime Student ? Cet abonnement dédié aux étudiants propose les mêmes avantages réguliers (Prime Vidéo, Prime Music, Livraison en un jour ouvré, Twitch Prime, ect…), mais offre aussi quelques avantages en plus. Il est surtout bien plus avantageux économiquement et encore plus en ce moment.

Qu’offre l’abonnement à Amazon Prime Student

La Livraison gratuite sur des milliers de références en 1 jour ouvré

Prime Vidéo et son catalogue de centaines de films et séries

Prime Music et son catalogue de 2 millions de titres,

La possibilité de soutenir ses steamers préférés avec une souscription gratuite par mois à une chaine Twitch

Stocker ses photos et vidéos sur Amazon Photo

Des réductions exclusives pour les étudiants

L’abonnement à Amazon Prime Student est habituellement de 69,90 euros par an. Avec cette offre, l’abonnement est désormais à 34,95 euros par an, avec 90 jours d’essai, soit 3 mois offerts. Vous pouvez annuler l’abonnement à tout moment. Notez qu’il faut pouvoir justifier votre statut d’étudiant auprès d’Amazon pour avoir droit à cet abonnement.

La livraison garantie la plus rapide

Amazon Prime, c’est avant tout la possibilité d’obtenir une livraison rapide, quel que soit le montant de la commande, via les articles mis en avant via le petit logo « Prime » sur les articles éligibles à cette livraison. Ceci garantie la livraison en 1 jour ouvré sur des milliers d’articles. Il est même possible de se faire livrer le soir avant 22 h sur des articles commandés le jour même, même si cette option n’est disponible que dans certaines grandes villes . Autre avantage, cette livraison est disponible 7 jours sur 7. Il est aussi possible de choisir son lieu de livraison facilement entre son domicile et un point relais.

Les membres Amazon Prime Student disposent aussi de réductions exclusives sur certains produits comme une sélection de Microsoft Surface et d’article de mode.

Amazon Prime, c’est aussi de la vidéo, de la musique, du gaming et tant d’autres avantages

Amazon a clairement mis le paquet ces dernières années sur les services annexes de son abonnement et la force de frappe du géant américain n’est plus à prouver. En premier lieu, Prime Video constitue peut-être le meilleur argument en sa faveur. Le service de vidéo à la demande d’Amazon gagne toujours plus de contenu de mois en mois : que ce soit en termes de films, de documentaires ou de séries exclusives, sans compter la diffusion des matches de football de Ligue 1 (abonnement payant) et des matches de Tennis de Roland-Garros.

Amazon Music Prime est également un argument de poids. Le service de streaming musical permet d’accéder à un catalogue de plus de 2 millions de titres depuis n’importe quel appareil compatible, en streaming et en écoute locale via une application dédiée. Prime dispose aussi d’un catalogue de livres nommé Reading à télécharger et à lire sur n’importe quel appareil compatible. Les membres Prime peuvent aussi avoir accès à un livre audio par mois via la plateforme Audible.

Si vous êtes joueurs, vous savez sans doute que la plateforme de streaming Twitch appartient depuis quelques années à Amazon. Les membres Prime disposent donc aussi de divers avantages comme des objets exclusifs pour certains jeux, des DLC et parfois même des titres complets. Prime Gaming offre aussi la possibilité de s’abonner à la chaîne d’un streamer gratuitement pour une durée d’un mois. Vous pouvez d’ailleurs suivre Frandroid via notre chaîne Twitch.

Enfin, Amazon propose pour conclure un espace de stockage photo dans le cloud illimité grâce à l’application Amazon Photos.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l’abonnement à Amazon Prime, n’hésitez pas à consulter notre article dédié au service d’abonnement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.