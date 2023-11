224 €, c’est le nouveau prix de cette barre de son JBL compatible Dolby Atmos

Compatible Dolby Atmos, la barre de son JBL Bar 300 promet une bonne immersion et un son surround 3D. Si on la recommande davantage aujourd'hui, c'est aussi en raison de son prix plus attractif : Boulanger la propose à 224 euros, alors qu'elle est affichée à 328 euros sur le site de la marque.

Si la marque JBL est davantage connue pour ses enceintes nomades, elle s’est aussi installée durablement sur le marché des barres de son, avec notamment des références plus abordables que la concurrence. L’an dernier, elle a par exemple dévoilé une série de nouveaux modèles, dont la JBL Bar 300, une barre de son 5.0 compatible Dolby Atmos. Et si son prix de lancement était plutôt contenu, son tarif actuel est encore plus intéressant grâce à une promotion de plus de 100 euros.

Les points essentiels de la JBL Bar 300

Une barre de son sans caisson de basse

Une puissance de 260 W

Compatible Dolby Atmos + Multibeam

Affichée à 328 euros sur le site de JBL, la barre de son JBL Bar 300 est actuellement proposée à 224 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10.

Une barre de son compacte

La barre de son JBL Bar 300 adopte tout d’abord un design plutôt compact avec ses dimensions réduites (82 x 5,6 x 10,3 cm), ce qui lui permet de prendre moins de place sur votre meuble TV. Attention tout de même à vérifier que sa hauteur n’empiète pas trop sur le bas de l’écran de votre téléviseur. Autrement, selon la marque, cette barre de son sera idéale pour sonoriser une pièce de 20 à 40 mètres carrés avec sa puissance de 260 W. D’ailleurs, JBL a pensé à ajouter une fonction d’étalonnage audio pour que la Bar 300 s’adapte au mieux à la configuration de votre pièce, afin d’offrir une meilleure immersion.

Sur la barre de son, on retrouve une connectique suffisante avec une entrée HDMI compatible avec les flux 4K (pratique pour les films et les sessions gaming) et qui fonctionne avec le HDMI eArc, une entrée optique et un port USB-A. Notez tout de même que cette barre de son ne s’accompagne pas de caisson de basse et n’est pas compatible avec.

La promesse d’un son surround en 3D

La JBL Bar 300 est une barre de son 5.0, qui renferme six haut-parleurs. Surtout, celle-ci est compatible avec le Dolby Atmos, qui promet un son surround en 3D qui renforce considérablement l’immersion. Toutefois, l’absence de haut-parleurs verticaux peut laisser songeur. La barre de son bénéficie par ailleurs du MultiBeam, une technologie qui utilise la réverbération de vos murs et fait rebondir le son aux quatre coins de la pièce, ce qui permet d’obtenir un résultat enveloppant. Ajoutons à cela la technologie PureVoice, exclusive à JBL, qui améliore la clarté des dialogues et des voix.

Enfin, si vous souhaitez pouvoir contrôler la JBL Bar 300 à la voix, vous pourrez la relier avec une enceinte compatible pour demander à Alexa, Google Assistant ou Siri de diffuser de la musique sur la barre de son. AirPlay, Alexa Multi-Room Music et Chromecast sont aussi de la partie.

