Avis aux fans de FPS, cet écran PC de 27″ (165 Hz, 0,8 ms) est à prix cassé

Envie d’un écran PC gaming pour pas cher ? Le Iiyma G-Master Red Eagle G2770HSU-B1 devrait vous plaire. Il est d’ailleurs proposé à seulement 189 euros, contre 229 euros de base.

Pour jouer dans de bonnes conditions sur PC, il ne faut pas négliger le choix de son écran. Il faut en choisir un suffisamment grand, avec un taux de rafraichissement très élevé et un temps de réponse très court. Et, si l’écran est compatible Nvidia G-Sync ou AMD FreeSync, vous avez tout gagné. C’est le cas du Iiyama UltraGear (27GL63T-B) qui, en plus de ses caractéristiques solides, tombe à moins de 190 euros grâce à cette promotion.

Les atous du Iiyama G-Master Red Eagle G2770HSU-B1

Une dalle IPS de 27 pouces en FHD

Un taux de rafraîchissement à 165 Hz + un temps de réponse à 0,8 ms

Compatible AMD FreeSync

De base à 229 euros, l’écran PC gaming Iiyama G-Master Red Eagle G2770HSU-B1 se négocie aujourd’hui à seulement 189 euros sur le site Cdiscount.

Un écran réactif parfait pour les jeux FPS

Iiyama propose des performances de jeu optimales pour vous assurer la victoire. Ici, ce moniteur a de quoi séduire les joueuses et les joueurs les plus exigeants, et propose sur sa dalle un temps de réponse de 0,8 ms. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing.

Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 165 Hz — de quoi assurer une fluidité d’affichage parfaite avec des images très détaillées. Pour appuyer cette base solide, l’écran intègre la technologie FreeSync, pour offrir une expérience de jeu fluide et d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties.

Qui s’accompagne de quelques concessions

Cet écran PC n’est pas sans défaut. Sa dalle de 27 pouces affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD. Malgré tout, l’écran IPS offre une bonne qualité d’image avec d’excellents contrastes.

Pour ce moniteur, Iiyama a opté pour un design simple avec un écran plat et de fines bordures élégantes sur trois côtés. La position de l’écran est d’ailleurs réglable, que ce soit en hauteur ou en inclinaison. Quant à la connectique de ce moniteur, on retrouve le strict nécessaire, à savoir un port HDMI, une entrée DisplayPort et une sortie audio.

