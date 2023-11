PlayStation 5 ou Xbox Series X : quelle console choisir face à ces packs en promo ?

Fin 2020, Sony et Microsoft sortaient de concert leur console nouvelle génération et franchissaient ainsi une nouvelle étape dans leur rivalité. Ce duel ne porte pas uniquement l'aspect technique, il s'étend à la qualité des services, aux exclusivités et aux stratégies des deux multinationales. En cette fin 2023, qui de la Xbox Series X ou de la PlayStation 5 mérite le plus de finir sous votre sapin de Noël ? Réponse dans ce versus.

Cela fait déjà trois ans que la PlayStation 5 et la Xbox Series X ont été commercialisées et pour fêter cet anniversaire, faisons un état des lieux pour déterminer laquelle de ces deux consoles est la meilleure. Chacun a déjà sa réponse à cette question et nous-mêmes avons un mal fou à les départager de façon objective. Si nos tests donnaient un léger avantage à la Xbox Series X l’année de leur sortie, la PlayStation 5 a su se rattraper sur un aspect technique (le stockage supplémentaire) et la qualité de ses exclusivités. La seule chose certaine est que la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont les consoles les mieux finies et les plus puissantes à ce jour.

La première à faire son apparition sur les étals fut la Xbox Series X, la console next-gen de Microsoft est sortie le 10 novembre 2020 au prix de 499,99 euros, mais en août 2023, son prix a augmenté pour atteindre les 549,99 euros. La PlayStation 5 est quant à elle disponible depuis le 19 novembre 2020 et elle a également été lancée au prix de 499,99 euros avant de gonfler son prix de vente à 549,99 euros en août 2022. La console de Sony se décline en une édition digitale lancée le même jour à 399,99 euros et ayant, elle aussi, connu une augmentation de 50 euros pour être vendue à 449,99 euros aujourd’hui.

Les prix sont les mêmes, les arguments le sont-ils aussi ? C’est ce que nous allons tirer au clair dans ce comparatif.

Fiche technique : les yeux ne font pas la différence

Sur l’aspect purement technique, la PlayStation 5 et la Xbox Series X se valent, mais chacune ont leurs propres défauts. Il faut déjà savoir que leur microarchitecture Zen 2 est très proche et qu’elles visent toutes les deux un fonctionnement en 4K 60 FPS, compatible 120 FPS et ray-tracing. C’est lorsque l’on regarde de plus près les deux fiches techniques que nous sommes tentés de donner un point pour la Xbox grâce à sa puissance de 12 Tflops et son CPU cadencé à 3,8 GHz contre une puissance de 10,28 Tflops et un CPU cadencé à 3,5 GHz pour la PS5.

La PS5 et la Xbox Series X sont les premières consoles à embarquer un SSD et leur modèle sont différents tout en restant équivalents. Pour ce qui est de l’espace de stockage, celui de la Xbox a une capacité de 1 To tandis que la PS5 a une capacité de 825 Go. Toutefois, le SSD de la PS5 a un débit deux fois plus rapide avec une vitesse de lecture de 5 500 Mo/s contre 2 400 Mo/s pour le SSD de la Xbox Series X. Niveau performances, les deux consoles sont très similaires, avec de légères différences et des écarts tellement minimes qu’elles ne se remarquent pas à l’écran.

Exclusivités : Sony l’emporte haut la main, c’est Microsoft qui le dit

Le catalogue est un critère majeur dans le choix d’une console et là-dessus, force est de reconnaître que Sony propose plus d’exclusivités et que ceux-ci sont de meilleure qualité. C’est Microsoft lui-même qui l’a reconnu dans un document remis à la CMA, l’autorité de la concurrence britannique, dans le cadre du rachat d’Activision. Le géant américain s’appuie notamment sur la moyenne Metacritic des vingt meilleures exclusivités de l’année 2021 pour les deux consoles, elle est de 87/100 pour Sony et de 80/100 pour Microsoft.

Il est vrai que le cru PS5 est particulièrement savoureux, notamment avec God of War Ragnarök ou Marvel’s Spider-Man 2. De son côté, Microsoft peut compter sur ses licences comme Forza et a beaucoup fait parler d’un Starfield dont nous attendions un peu trop, mais la grande force de la Xbox Series X réside surtout dans sa rétrocompatibilité avec les trois dernières générations de console alors que la PS5 se limite à une rétrocompatibilité uniquement sur les jeux PS4. Cela reste dommage que la Xbox Series X ne propose pour l’heure que peu d’exclusivités, mais ce n’est pas une fatalité.

En effet, il y a encore de l’espoir pour l’éditeur américain qui s’est récemment lancé dans le rachat de nombreux studios avec leur licence à succès. Récemment, le rachat d’Activision-Blizzard (Call of Duty, Diablo, etc.) a enfin été acté après des mois de bataille administrative et Microsoft aurait désormais Kojima Productions dans le viseur. Si l’avantage est à Sony à l’heure où nous écrivons ces lignes, la bataille des exclusivités ne fait que réellement commencer.

Service cloud gaming : le Xbox Game Pass est plus avantageux

Microsoft et Sony proposent chacun leur service de cloud gaming avec accès à une bibliothèque de jeux, des dispos Day One et autres avantages. Voici leurs tarifs :

Xbox Game Pass :

Game Pass Core (sur console) : 6,99 €/mois

Game Pass PC : 9,99 €/mois et les 14 premiers jours pour 1 €

Game Pass Ultimate : 14,99 €/mois et les 14 premiers jours pour 1 €

PlayStation Plus :

Formule Essential : 8,99 €/mois, 24,99 €/trimestre, 71,99 €/an

Formule Extra : 13,99 €/mois, 39,99 €/trimestre, 125,99 €/an

Formule Premium : 16,99 €/mois, 49,99 €/trimestre, 151,99 €/an

Si le PlayStation Plus offre plus de choix quant aux formules d’abonnement et est plus intéressant sur ses abonnements à l’année, le Xbox Game Pass reste plus abordable si l’on souhaite s’abonner à court terme. Les deux services proposent une panoplie de services similaires, mais leur stratégie est différente. Avec le PlayStation Plus, les titres PS5 évoluent dans un écosystème fermé, mais il s’agit du seul service à proposer du streaming en 4K 60 FPS, tandis que dans le Xbox Game Pass, le cloud polyvalent permet d’accéder à sa ludothèque, y compris aux derniers hits, aussi bien sur console que sur PC, Smart TV ou tablette, mais en 1080p 60 FPS.

Du côté du catalogue, Sony opte pour la stratégie du quantitatif avec une sélection de plus de 700 jeux depuis la PS1 avec au moins deux titres offerts chaque mois, sans compter que les formules Extra et Premium comprennent également un abonnement à Ubisoft+ et à ses célèbres licences telles qu’Assassin’s Creed et Far Cry. Chez Microsoft, on mise plutôt sur les jeux récents avec un catalogue d’environ 500 jeux et la possibilité de jouer aux nouveautés dès le jour de leur sortie. À l’instar du PlayStation Plus avec Ubisoft+, le Xbox Game Pass dans ses formules PC et Ultimate inclut un abonnement à EA Play et un accès à ses licences comme Battlefield, Dead Space, Need for Speed et au nouveau EA FC24.

Pour résumer, Microsoft propose une meilleure plateforme avec son Xbox Game Pass dont le catalogue est plus intéressant et l’écosystème cloud gaming plus polyvalent.

Un dernier point mérite toutefois d’être souligné. Sony a récemment ajouté son application Sony Pictures Core dans ses PS4 et PS5, elle fonctionne sur le même principe que le service Bravia Core des Smart TV du constructeur nippon. Il s’agit d’une plateforme de SVOD qui fonctionne à l’achat et à la location, et non à l’abonnement comme Netflix et Amazon Prime Video. Une fois inscrit, on a accès à un choix de 2 000 films et les abonnés PS+ Premium ont même le privilège de profiter sans restrictions d’un catalogue d’environ 100 films mis à jour régulièrement. Et pour les fans de culture nippone, Sony Pictures Core pourrait prochainement faire évoluer son offre avec une sélection d’animes de Crunchyroll.

Xbox Series X ou PlayStation 5 : laquelle choisir ?

Il est difficile, et même impossible, de choisir un gagnant. Match nul. Les deux consoles ont chacune leurs avantages et leurs défauts. La Xbox Series X serait légèrement meilleure sur le plan technique même si la différence est imperceptible dans la pratique, son service de cloud gaming est plus évolué mais c’est la PlayStation 5 qui propose les meilleures exclusivités. Au final, la meilleure console est celle avec laquelle on a le plus d’affinités. Ce sont les goûts et les couleurs qui parlent. Cependant, cet équilibre peut toujours changer au gré des évolutions des services et des stratégies des éditeurs. La guerre des consoles est loin d’être terminée.

Si dans cette guerre des consoles, ni la PS5 ni la Xbox Series X ne vous intéressent, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux vidéo du moment.

