Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est de retour pour le Cyber Monday avec 35 % de réduction

Après un super deal qui a baissé son prix de moitié lors du Black Friday, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est de retour en promotion pendant le Cyber Monday. Aujourd'hui seulement, le dernier smartphone pliable de Samsung voit son prix chuter de 1 199 euros à 774 euros chez Ubaldi, de plus, une coque spécialement conçue pour ce modèle est offerte à l'achat.

Avec de plus en plus de concurrents sur le marché des smartphones pliables tels que Motorola, Huawei et Honor, Samsung était dans l’obligation de faire évoluer ses gammes Z Flip et Z Fold afin de ne pas rester sur le carreau. Avec le Samsung Galaxy Z Flip 5, le constructeur sud-coréen apporte ainsi quelques évolutions, notamment au niveau de l’écran externe et en adoptant une nouvelle charnière. En ce Cyber Monday, le Samsung Galaxy Z Flip 5 revient avec une baisse de 35 % chez Ubaldi et une coque offerte !

Les atouts du Samsung Galaxy Z Flip 5

Une nouvelle charnière en goutte d’eau qui le ferme complètement

Un écran externe plus large et plus confortable à utiliser

Les performances du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Samsung Galaxy Z Flip 5 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 774 euros chez Ubaldi. De plus, la coque Crystal spécialement conçue pour ce smartphone pliant est offerte à l’achat.

Une nouvelle charnière pour plier la concurrence

La gamme Samsung Galaxy Z Flip est revenue en force cette année avec son cinquième modèle, un séducteur né qui est une réussite esthétique et qui touche encore la corde sensible des nostalgiques du téléphone à clapet. Et pour ce qui est du clapet, le Samsung Galaxy Z Flip 5 fait encore mieux que ses prédécesseurs avec une nouvelle charnière en goutte d’eau qui permet de le refermer entièrement, toutefois, on retrouve encore cette satanée pliure au milieu de l’écran interne. Au passage, ce smartphone profite d’une certification IPX8.

Le constructeur sud-coréen a également fait le choix d’agrandir l’écran externe qui passe d’une diagonale de 1,9 pouce à 3,4 pouces et qui est ainsi plus confortable pour prendre des photos, utiliser des widgets et des applications compatibles. Pour ce qui est de l’écran interne, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 120 Hz. Rien de nouveau de ce côté-là, idem pour la batterie de 3 700 mAh compatible avec la recharge de 25 W et capable de tenir une journée.

Encore meilleur en photo et en performances

À l’instar de ses derniers produits haut de gamme, Samsung a doté son Galaxy Z Flip 5 du meilleur SoC pour appareil Android à ce jour, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ici épaulé par 8 Go de RAM. Avec ses performances de haute volée, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est capable de faire tourner les gros jeux du Play Store comme Fortnite et Genshin Impact avec les graphismes au max et sans s’essouffler. Des épisodes de chauffe se font quand même sentir lors d’une utilisation intensive.

En plus d’une augmentation des performances, l’introduction du Snapdragon 8 Gen 2 promet des photos et des vidéos de meilleure qualité, même en situation de basse luminosité. Il faut retenir que la photo n’est généralement pas le point fort des smartphones pliants, il n’y a qu’à voir la configuration du Galaxy Z Flip 5 pour comprendre : un capteur principal grand-angle et un ultra grand-angle de 12 Mpx chacun. S’il ne faut pas compter sur une quelconque polyvalence, les clichés sont de bonne qualité avec un traitement colorimétrique maîtrisé.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Cyber Monday : ou l’après Black Friday !

Le Black Friday est terminé et le Cyber Monday a pris le relai pour une seule journée de prolongation sur les promotions.

