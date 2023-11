Cette caméra connectée extérieure de Xiaomi, qui filme en 2K, est à un prix tout doux

La caméra de surveillance extérieure Xiaomi Outdoor Camera AW300 est une excellente solution pour se rassurer au quotidien. On l'apprécie même encore plus lorsqu'elle est disponible à seulement 29,99 euros au lieu de 69,99 euros sur le site de Xiaomi.

Le catalogue d’objets connectés dédiés à la surveillance de Xiaomi est désormais bien fourni. La marque chinoise a notamment conçu plusieurs références de caméras connectées, certaines ayant vocation à être installées en intérieur quand d’autres peuvent également être placées sur un mur extérieur grâce à leur résistance aux intempéries. C’est justement le cas de la Xiaomi Outdoor Camera AW300, qui peut filmer en 2K et déclencher une sirène en cas d’intrusion, entre autres. Un appareil rassurant qui écrase la concurrence grâce à son prix vraiment mini.

Les points essentiels de la Xiaomi Outdoor Camera AW300

Une caméra résistante aux intempéries

Des images filmées en 2K + une vision nocturne en couleur

La détection de mouvements

Une sirène intégrée

Initialement affichée à 69,99 euros, puis réduite à 39,99 euros, la Xiaomi Outdoor Camera AW300 est désormais proposée à 29,99 euros sur le site de la marque grâce au coupon BF2023 à ajouter au panier.

Sachez que la caméra est aussi disponible à 39,99 euros chez Cdiscount, ce qui reste un très bon prix.

Une caméra facile à installer et qui résiste à la pluie

La caméra de surveillance Xiaomi Outdoor Camera AW300 se présente sous la forme d’un petit cylindre équipé de deux petites antennes Wi-Fi, censées offrir une connexion réseau plus stable. Pour son installation, rien de plus simple : il suffit de la visser sur sa base, qui aura été fixée soit au plafond, soit sur un mur. La caméra peut ensuite être orientée selon différents angles. Notez qu’elle fonctionne avec un câble de 3 mètres, ce qui évite de se préoccuper de l’autonomie restante à tout bout de champ.

Comme précisé plus haut, la Xiaomi Outdoor Camera AW300 est résistante à l’eau et à la poussière, d’où sa certification IP66. Elle peut même fonctionner sous des températures extrêmes, de -30 °C à 60 °C, c’est dire.

Des images détaillées, même de nuit

Alors que de nombreuses caméras de surveillance extérieures se contentent de filmer en Full HD, la Xiaomi Outdoor Camera AW300 filme en 2K (2304 x 1296 pixels). De quoi rendre les images capturées bien plus nettes et détaillées. On a aussi droit à un grand angle de vue qui permet de couvrir une surface suffisamment large devant le domicile. L’appareil est par ailleurs équipé de deux lumières infrarouges qui permettent de filmer la nuit. S’ajoutent à cela deux lumières blanches puissantes qui se déclenchent dès qu’un mouvement humain est détecté, permettant ainsi d’obtenir des vidéos en couleur, y compris quand il fait vraiment sombre dehors. Des vidéos que l’on peut ensuite stocker en local sur une microSD.

Enfin, la Xiaomi Outdoor Camera AW300 s’accompagne d’une application qui met à disposition plusieurs fonctionnalités, comme le flux vidéo en direct ou la possibilité de définir des zones de détection précises que vous voulez surveiller davantage. L’envoi de notifications dès qu’un mouvement suspect est repéré est aussi possible. Notez d’ailleurs que les véhicules en mouvement peuvent être détectés par la caméra jusqu’à une distance de 25 mètres, et les mouvements humains jusqu’à 10 mètres de jour. En cas d’intrusion, l’AW300 peut aussi déclencher une sirène et allumer un projecteur pour dissuader les visiteurs indésirables.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance extérieures du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.