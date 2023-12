Le cadeau de Noël abordable : moins de 30 € pour les AirPods pas chers de Huawei

S'ils ne sont pas dotés des dernières technologies de pointe, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds SE ont l'avantage d'être simples, efficaces et surtout très peu chers. À l'approche de Noël, on peut en effet les trouver à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon.

Les Huawei FreeBuds SE font partie des écouteurs abordables de la marque chinoise. Bien qu’ils ne soient pas dotés de la réduction de bruit active ou qu’ils n’offrent pas une qualité sonore marquante, ces true wireless confortables et endurants ne sont pas pour autant dénués d’intérêt. Ils ont surtout l’avantage d’être très peu chers, et à l’approche de Noël, leur rapport qualité/prix s’améliore encore un peu grâce à une promotion de 25 %.

freebuds se

Ce que proposent les Huawei FreeBuds SE

Un format léger et un port confortable

Une annulation du bruit ambiant pendant les appels

Une autonomie généreuse

Initialement proposés à 39,99 euros, les Huawei FreeBuds SE sont désormais affichés à 29,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs légers qui tiennent bien en place

Avis aux allergiques du format open-fit qui craignent de perdre leurs écouteurs à tout bout de champ : les Huawei FreeBuds SE devraient vous convenir avec leur format semi intra-auriculaire. Avec leurs embouts en silicone, les écouteurs viennent se nicher à l’entrée du conduit auditif, ce qui leur permet d’être suffisamment bien maintenus. Alors certes, les FreeBuds SE ne proposent pas de réduction de bruit active, mais l’isolation passive permise par le format semi intra-auriculaire sera tout de même agréable.

Les FreeBuds SE de Huawei ont aussi l’avantage d’être confortables, d’abord parce qu’ils sont très légers (seulement 5 g par écouteur), mais aussi parce qu’ils n’exercent pas de pression dans la conque de l’oreille. Ils ne peuvent d’ailleurs pas être insérés trop profondément dans le conduit auditif pour éviter toute gêne. Les embouts se déclinent en plus en trois tailles différentes, pour que chacun puisse trouver la paire qui lui correspond. Par ailleurs, les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui permet de les porter sous une faible pluie, mais on veillera à les garder au chaud en cas de déluge pour ne pas les abîmer.

Une autonomie rassurante avec le boîtier

Équipés d’un haut-parleur dynamique de 10 mm et d’un diaphragme polymère sensible, les Huawei FreeBuds SE peuvent, selon la marque, diffuser un son cristallin avec des voix bien mises en valeur. À ce prix, on ne peut bien sûr pas compter sur un son riche en détails et des basses profondes, mais le résultat reste tout à fait correct. Les FreeBuds SE se contrôlent d’ailleurs très facilement et sont dotés de surfaces tactiles permettent de mettre en pause ou de relancer un titre en deux tapotements

Les Huawei FreeBuds comportent par ailleurs quelques fonctionnalités bien pratiques au quotidien, à l’image de l’annulation du bruit ambiant permise par deux micros lors des appels, qui permet de rendre notre voix bien plus claire même dans des endroits très fréquentés. Ajoutons à cela la présence du Bluetooth 5.2, qui promet une latence très réduite. Enfin, les FreeBuds SE marquent encore plus de points grâce à leur autonomie : le boîtier de charge offre en effet 24 heures d’autonomie. Les écouteurs seuls peuvent quant à eux fonctionner jusqu’à 6h avant de devoir rejoindre leur étui. D’ailleurs, il suffit d’ôter les écouteurs de leur boîtier pour qu’ils s’allument et se connectent à votre smartphone.

Si vous souhaitez découvrir d’autres true wireless à bas prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

