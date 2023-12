Eovolt Afternoon (2023) : ce vélo électrique pliable devient 600 € moins cher grâce à cette offre en reconditionné

Si les vélos électriques neufs constituent une dépense importante, les modèles reconditionnés sont des solutions viables permettant de faire des économies tout en profitant d'une monture de bonne qualité. Upway est le spécialiste français des vélos électriques reconditionnés et en ce moment, il propose cet Eovolt Afternoon (2023) qui permet d'économiser au moins 600 euros sur un modèle neuf.

C’est dans la commune de Genas qu’a vu le jour la start-up française Eovolt, spécialisée dans l’assemblage de vélos électriques pliables. La marque a rapidement gagné en popularité avec ses trois gammes régulièrement mises à jour : les Morning (VAE pliable urbain), les Afternoon (VAE pliable polyvalent) et les Evening (VAE compact et urbain). Ces vélos ne sont pas donnés, mais les modèles en reconditionné valent le coup d’œil comme l’Afternoon (2023) qui devient 600 euros qu’une monture neuve.

L’Eovolt Afternoon (2023) en quelques points

Un VAE confortable et facile à manier

Un système de pliage intuitif

Une autonomie maximale de 80 km

Made in France !

Au lieu de 2 199 euros en neuf, l’Eovolt Afternoon (2023) est maintenant disponible en reconditionné à 1 549 euros chez Upway, comme l’Eovolt Afternoon (2022) disponible en reconditionné à 1 599 euros au lieu de 2 099 euros. Sans compter qu’il est possible d’avoir des aides de l’État et/ou de sa collectivité locale afin de faire baisser la facture, leur montant dépend de la situation fiscale du demandeur.

Un vélo électrique avec une fonction originale

L’Eovolt Afternoon (2023) ne manque pas de se démarquer de la concurrence avec une conception originale. D’une part, son cadre ultra-bas et sa selle et sa potence réglables en hauteur le rendent confortable à toutes personnes mesurant entre 1,60 m et 1,90 m, donc à une majorité de la population. D’autre part, l’Eovolt Afternoon (2023) a la particularité d’être pliable, ce qui facilite son rangement dans une cave ou le coffre d’une voiture. Il n’est toutefois pas aisé de le déplacer à la main avec son poids de 22 kg.

Au niveau des équipements, l’Eovolt Afternoon (2023) embarque des pneus de 20 pouces, des garde-boues tubulaires en aluminium, un feu avant Spanninga Kendo+ d’une puissance de 30 lux ainsi qu’un feu arrière, une béquille. Le porte-bagages arrière est quant à lui en option. Enfin, ce modèle de 2023 a mis à jour son écran avec une dalle riquiqui, monochrome à rétroéclairage qui affiche l’essentiel : mode, vitesse, kilométrage, autonomie restante. Pas de connectivité ou de système de sécurité au programme.

Une autonomie qui nous emmène loin

Bien qu’il se dise polyvalent, l’Afternoon d’Eovolt est à privilégier pour une conduite urbaine vu le cadre bas et l’absence de suspensions. Avec son guidon étroit et ses poignées ergonomiques, il est agréable à manier en toute occasion. L’assistance électrique se divise en cinq niveaux et le moteur arrière Eovolt délivre un couple de 40 Nm, c’est modeste mais cela lui permet d’atteindre sans difficultés la vitesse de 25 km/h. Pour étaler l’effort, l’Afternoon compte sur une transmission Shimano Tourney à sept vitesses.

Enfin, ce vélo électrique reconditionné embarque la batterie d’origine d’une capacité de 378 Wh. Ce n’est pas énorme sur le papier, mais le constructeur annonce tout de même une autonomie de 80 km, de plus, ce modèle mis en vente par Upway a un kilométrage de seulement 8 km, la batterie est donc comme neuve. Lors de notre test, nous avons pu rouler sur 50 km dans des conditions défavorables et avec l’assistance au niveau maximal, la promesse est donc entièrement tenue. Pour la recharge, il faut compter entre 5 à 6 heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Eovolt Afternoon (2023).

Afin de comparer l’Eovolt Afternoon (2023) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs vélos électriques reconditionnés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.