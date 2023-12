Cette batterie externe compacte de Xiaomi avec 10 000 mAh est bradée à 12 € seulement

L'autonomie des derniers smartphones tourne autour de la journée et demie et les modèles les plus aboutis s'enorgueillissent même d'une durée de trois jours, malgré cela, la batterie peut toujours tomber à plat au mauvais moment. Pour éviter ce genre de désagrément, une batterie externe devient indispensable et en ce moment, la Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact de 10 000 mAh est proposée à seulement 12,99 euros au lieu de 29,99 euros en boutique officielle.

Xiaomi n’est pas qu’un simple fabricant de smartphones, de trottinettes électriques et de bracelets connectés. Le constructeur chinois est sur tous les fronts de la high-tech, son catalogue comprend également des pompes à air électriques et des friteuses à convection, sans oublier les petits accessoires du quotidien comme les batteries externes. En ce moment, ce modèle de 10 000 mAh du constructeur chinois profite de 56 % de réduction en boutique officielle.

La Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact en bref

Une batterie compacte de 10 000 mAh

Une puissance de sortie de 22,5 W

Un port USB-C et deux ports USB-A pour recharger trois appareils en même temps

Au lieu de 29,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact est maintenant disponible en promotion à 12,99 euros en boutique officielle.

Une batterie compacte à trois ports pour tout recharger

La Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact se présente sous un format compact, avec un poids de 200 grammes et une épaisseur de 2,4 cm, elle peut être facilement rangée dans un sac, et même dans une poche. Elle arbore une robe noire striée sur tout son pourtour et tout le boîtier est conçu en PC-ABS, il s’agit d’une sorte de plastique recyclé robuste et résistant à la chaleur pour plus de sûreté. La Xiaomi Mi Power Ban 3 Ultra Compact embarque également plusieurs protections contre la chaleur, les courts-circuits, la surtension, etc…

Sur sa face inférieure, on trouve d’un côté les voyants LED qui indiquent l’autonomie restante de la batterie et les ports de l’autre. La Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact se dote de deux ports USB-A et d’un port USB-C pour recharger ses appareils tandis qu’un port micro-USB est dévolu à la recharge de la batterie elle-même. À savoir qu’une recharge complète de cette batterie s’élève à 3h30 selon le constructeur chinois. Avec ces ports, la Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact peut recharger jusqu’à trois appareils simultanément.

Capacité de 10 000 mAh et puissance de 22,5 W

Avec sa capacité de 10 000 mAh, la Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact est capable de recharger jusqu’à quasiment deux fois la plupart des smartphones haut de gamme avant d’avoir besoin d’être rechargée à son tour. Elle peut aussi recharger des montres connectées, des tablettes, la Nintendo Switch, des écouteurs sans fil et des laptops. Toutefois, cette batterie externe n’est pas dotée de la charge adaptative, mais afin de convenir aux écouteurs sans fil et aux montres connectées, elle propose un mode qui réduit sa puissance de sortie.

Xiaomi communique pour sa batterie externe une puissance de sortie s’élevant jusqu’à 22,5 W. Même si cela paraît peu par rapport aux besoins des derniers smartphones du constructeur chinois, le protocole QuickCharge 3.0 de l’entrée USB-C permet d’accélérer la recharge. À titre d’exemple, Xiaomi indique que sa Power Bank 3 Ultra Compact est capable de recharger entièrement un iPhone 11 en 1h45 tandis qu’un chargeur Apple standard d’une puissance de 5 W mettrait quasiment quatre heures.

