La souris Logitech G502 X notée 9/10 est à un prix encore plus léger que son poids grâce à cette offre

La récente Logitech G502 X est une souris filaire idéale pour le gaming, dont l'ergonomie et les nombreux boutons personnalisables nous ont particulièrement plu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut actuellement la trouver à 55,99 euros sur Amazon au lieu de 89,99 euros, son prix de lancement.

Sur le marché des souris taillées pour le gaming, l’une des références absolues reste sans conteste la Logitech G502, dont le premier modèle a été lancé en 2014. Au cours des années suivantes, la marque suisse l’a déclinée en plusieurs variantes. La Logitech G502 X fait justement partie de cette gamme et est arrivée l’année dernière, alors que la G502 n’avait pas évolué depuis plusieurs années. La note de 9/10 qu’on lui a attribuée à l’issue de notre test ne laisse pas de place au doute : il s’agit là d’une souris très efficace et vraiment confortable. Son autre atout, c’est son prix, qui baisse de 38 % en ce moment.

Les points forts de la Logitech G502 X

Une souris confortable

De bonnes performances avec son capteur HERO 25K

Ses 13 boutons personnalisables

Initialement affichée à 89,99 euros, la souris filaire Logitech G502 X est désormais affichée à 55,99 euros sur Amazon.

Une souris légère et agréable en main

La première chose qui nous a frappé sur la Logitech G502 X, c’est sa légèreté, favorisée par son corps en plastique. La souris ne pèse que 89 g et est sortie à 89 euros. Certes, les matériaux utilisés sont moins nobles que sur les modèles plus premium de sa gamme, ce qui la fait presque ressembler à un petit jouet, mais cette G502 X reste heureusement très agréable à prendre en main. Les patins PTFE pour la glisse et le grip au niveau du pouce la rendent également encore plus confortable, tandis que les deux tranches latérales parées d’un revêtement en caoutchouc améliorent le maintien de la souris entre les doigts. Pour ce qui est du fil, on a ici droit à un câble non tressé, qui manque un peu de souplesse.

Autrement, la Logitech G502 X comporte pas moins de 13 boutons, que l’on pourra personnaliser sur le traditionnel logiciel G Hub, toujours aussi clair et concis. Les différents réglages peuvent être sauvegardés dans des profils que l’on vient associer aux jeux et applications. Sur cette application, il est aussi possible de personnaliser les différents paliers de sensibilité du capteur optique.

Des performances toujours au rendez-vous

Au niveau de ses performances, la Logitech G502 X conserve le capteur optique HERO 25K, que l’on trouvait déjà sur la génération précédente de la G502 Sa sensibilité peut s’élever jusqu’à 25 600 DPI tout en encaissant des accélérations de 40 G avec une vitesse de 400 IPS. Concrètement, ce capteur se montre ultra-précis et n’inflige aucun ralentissement ni accélération ou filtrage. Les joueurs de MOBA ou MMO apprécieront particulièrement cette souris, mais les adeptes de FPS pourraient lui préférer une souris un peu plus légère.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Logitech G502 X.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour jouer, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures souris gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.