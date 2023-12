Ce hub USB-C 7-en-1 va vous faciliter la vie et coûte moins de 30 € grâce à cette offre

Tous les PC portables n'ont pas une connectique suffisamment fournie pour travailler efficacement. C'est là que le hub USB-C avec 7 ports de Ugreen se révèle très utile. Et il vaut encore plus le coup lorsqu'il est en réduction, soit à 26,99 euros au lieu de 35,99 euros sur Amazon.

Dénicher un PC portable doté d’une connectique fournie n’est pas chose aisée sur ce marché où l’on trouve bien plus souvent des modèles comportant un ou deux ports USB-C, et rarement plus. Les ultrabooks sont d’ailleurs les machines les plus pauvres en connecteurs. D’où l’intérêt de miser sur un petit hub à brancher sur l’un des ports USB-C d’un ordinateur, qui va venir agir comme une sorte de multiprise USB vous permettant de connecter divers périphériques. L’une des références les plus intéressantes du moment, c’est le hub 7 en 1 proposé par Ugreen, qui intègre, comme son nom l’indique, sept ports. Et le tout, pour moins de 30 euros actuellement grâce à une petite promo.

Ce que propose le hub 7 en 1 d’Ugreen

Sept ports variés

Dont un port HDMI qui supporte la 4K@30Hz

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Initialement affiché à 35,99 euros, le hub USB-C 7 en 1 d’Ugreen est désormais proposé à 26,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de 25 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Un objet compact et généreux en ports

Le hub USB-C d’Ugreen est un petit objet particulièrement facile à transporter avec soi grâce à son format compact. Il peut ainsi être glissé dans une pochette d’ordinateur portable sans problème. Son format mini ne l’empêche pourtant pas d’embarquer une tripotée de ports variés.

On peut ainsi trouver un port de charge USB-C avec Power Delivery, qui pourra recharger un appareil jusqu’à 95 W. Un ordinateur portable puissant peut donc tout à fait en profiter. Attention, ce port ne prend pas en charge le transfert de données, contrairement à l’autre port USB-C que l’on trouve aussi sur le hub. Autrement, ce dernier embarque également deux ports USB 3.0 pour la transmission de données (5 Gps), deux fentes pour cartes SD et micro SD ainsi qu’un port HDMI, qui prend en charge la 4K@30Hz (rétrocompatible avec le 1080p@120Hz). Vous pourrez ainsi diffuser des vidéos en 4K sur un deuxième moniteur, ce qui peut être pratique durant une présentation au boulot, par exemple. Veillez tout de même à ce que l’ordinateur hôte prenne en charge le protocole DisplayPort Alt mode via son port USB-C.

Compatible avec une foule d’appareils

Le hub USB-C d’Ugreen marque aussi des points grâce à sa compatibilité avec de nombreux appareils, comme les MacBook Pro (de 2016 à 2023), les MacBook Air (de 2018 à 2023), les iMac, les Dell XPS 13 à 17, les Microsoft Surface 8 et 9, ou encore les iPad Pro (2018 à 2022), les iPad Air 2020 et 2022 et Mini 2021, les Galaxy Tab S7 à S9, le Steam Deck, les Galaxy S23 ou encore les iPhone 15.

