Pour bien commencer la nouvelle année, Monabanq offre jusqu’à 160 € pour toute ouverture de compte

Si vous souhaitez commencer l'année du bon pied, surtout au niveau du porte-feuille, l'offre de bienvenue de Monabanq pourrait bien vous intéresser. La banque en ligne propose en effet une prime pouvant aller jusqu'à 160 euros pour toute ouverture de compte.

Certaines banques en ligne proposent fréquemment des offres de bienvenue sous forme de primes pour encourager les nouveaux clients à ouvrir un compte chez elles. Monabanq fait justement partie de ces établissements et propose actuellement un coup de pouce qui devrait bien aider pour la nouvelle année qui approche. Jusqu’au 31 janvier, la banque en ligne met à disposition une prime pouvant aller jusqu’à 160 euros pour toute ouverture de compte chez elle. Quelques conditions sont toutefois à remplir.

Pourquoi ouvrir un compte chez Monabanq

Accessible sans condition de revenus

Un service client réactif

Des offres à partir de 3 euros par mois

Jusqu’au 31 janvier 2024, Monabanq propose une prime pouvant aller jusqu’à 160 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire et avec activation du service d’aide à la mobilité bancaire. Cette offre s’adresse aux nouveaux clients.

Une banque en ligne avec des tarifs réduits

Monabanq, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est la première banque en ligne à avoir lancé des comptes accessibles sans condition de revenus. Elle impose tout de même un dépôt initial d’au moins 150 euros. Alors certes, cette banque en ligne ne propose pas la gratuité de tenue de compte ni de frais gratuits sur les paiements et retraits hors zone euro, mais elle compense par des tarifs qui demeurent vraiment bas.

Ainsi, l’offre d’entrée de gamme Pratiq+ ne coûte que 3 euros par mois et comprend une carte Visa Classic, des paiements et retraits en zone euro gratuits et illimités (et même 3 retraits hors zone euro gratuits par an), un découvert autorisé de 150 euros minimum dès l’ouverture de compte, des virements instantanés gratuits ou encore des rendez-vous avec des conseillers. Les offres Uniq et Uniq+, respectivement à 6 et 9 euros par mois, proposent des fonctionnalités supplémentaires, comme des agios remboursés jusqu’à 3 euros par trimestre pour les deux offres ou encore des retraits et paiements hors zone euro gratuits et illimités pour l’Uniq+.

Un bon service client et une application pratique

Ouvrir un compte chez Monabanq permet aussi d’avoir accès à un service client réactif et efficace, avec sa plateforme téléphonique ouverte en semaine de 8h à 21h et le samedi de 8h à 18h. Un chat est aussi disponible au besoin. Pour ce qui est de son application, Monabanq propose une interface simple et efficace, sur laquelle on peut avoir accès aux dépenses bien catégorisées et même à un simulateur d’épargne assez bien conçu, en plus de de la visualisation classique des comptes et des fonctionnalités concernant les mouvements de fonds. Plus pratique, on retrouve l’intégration des outils Google notamment pour localiser les agences CIC et Crédit Mutuel à proximité, même si certains trouveront cette fonctionnalité un peu intrusive… En revanche, côté paiement sans contact via mobile, seuls Paylib, Lyf Pay et Apple Pay sont disponibles.

Comment s’articule l’offre de bienvenue ?

L’offre de bienvenue de Monabanq se divise en plusieurs étapes. D’abord, une première prime de 60 euros est versée, au plus tard 60 jours après la signature du formulaire de demande de domiciliation bancaire, grâce à la souscription obligatoire au service d’aide à la mobilité bancaire. La banque en ligne prend ensuite en charge le transfert des prélèvements et versements récurrents de l’ancien compte. Ensuite, une prime de 40 euros est versée si le compte courant est équipé d’une carte bancaire Visa Premier ou Visa Platinum. Attention, contrairement à la Visa Classic, ces deux cartes ne sont pas gratuites et coûtent 3 euros par mois pour la première et 9 euros par mois pour la seconde. Elles sont accessibles sans condition de revenus. Cette prime est versée le 16 du mois suivant l’activation de la carte.

Enfin, pour avoir accès à la dernière prime de 60 euros, il faudra non seulement avoir ouvert le compte, mais également réaliser 15 opérations débitrices pour un montant global minimum de 300 euros sur les trois premiers mois suivants l’ouverture définitive du compte. Un premier versement de 30 euros aura lieu le 16 du mois suivant l’ouverture du compte, et un deuxième de la même valeur sera réalisé le 16 du 4e mois suivant l’ouverture du compte.

Pour en savoir encore plus sur la banque, n’hésitez pas à lire notre test complet de Monabanq.

