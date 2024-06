Moins de 200 € pour un aspirateur robot de la marque iRobot, c’est un grand OUI !

Si vous hésitez toujours à investir dans un aspirateur robot, cette offre pourrait bien vous faire changer d'avis. L’iRobot Roomba i1 est à 199 euros seulement contre 459 euros habituellement.

Les robots aspirateurs sont d’excellents moyens de se dispenser de passer l’aspirateur, et qui de mieux qu’iRobot pour accomplir cette tâche ? La marque compte un bon nombre de références efficaces, même premier prix. Le modèle Roomba i1 n’est pas le plus haut de gamme, mais ce robot aspirateur fera l’affaire pour qui souhaite s’essayer à ce produit. Il a de nombreux atouts, surtout maintenant qu’il coûte deux fois moins cher.

Ce qu’il faut retenir de l’iRobot Roomba i1

Un aspirateur compact et puissant

Un système de nettoyage personnalisé

Une autonomie de 90 minutes + recharge automatique

Au départ à 459 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba i1 (i1152) est désormais en promotion à 199 euros sur Amazon.

Un aspirateur simple, mais intelligent

Le Roomba i1 a beau ne pas être le plus haut de gamme de la marque, il assure un nettoyage efficace. Avec ses nombreux capteurs qu’il embarque, il est capable de se repérer et de naviguer dans les pièces d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt avec localisation visuelle.

Il évite les escaliers et les chutes dangereuses, et avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, pour débusquer toute la saleté cachée. À travers l’application, vous allez pouvoir programmer la session de ménage, ajouter des zones de nettoyage ou des zones interdites pour empêcher le i1 d’aller y faire un tour. Il retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées.

Un système de nettoyage efficace

Avec ses 2 brosses en caoutchouc multisurfaces, il nettoie votre intérieur en 3 étapes et aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sols durs, etc.). De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet également de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage plus puissant.

Et pour ce qui est de l’autonomie, iRobot assure 60 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Heureusement, lorsque sa batterie est faible, l’aspirateur robot Roomba i1 se recharge tout seul et reprend là où il s’était arrêté pour terminer rapidement le nettoyage. Enfin, avec sa compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa il est possible de le contrôler à la voix, ce qui idéal pour gérer rapidement les petits incidents du quotidien.

