Ce puissant laptop avec écran OLED 2,8K coûte 560 € de moins pendant les soldes

Il est rare de trouver des PC portables puissants avec écran OLED à moins de 1 000 euros. C'est pourtant possible pendant les soldes, puisque l'Acer Swift 3 OLED est actuellement proposé à 839 euros au lieu de 1 399 euros à la Fnac et chez Darty.

L’Acer Swift 3 est un PC portable qui cumule bien des atouts : écran OLED et 2,8K, puce puissante, RAM et stockage généreux… En somme, une machine qui promet de belles performances en bureautique ou dans la création de contenu créatif. L’autre avantage, c’est que son prix vient de dégringoler à l’occasion des soldes d’hiver : le laptop a ainsi droit à une réduction de 560 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’Acer Swift 3

Un écran OLED 2,8K de 14 pouces

Un combo i7-12650H + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 399,99 euros, l’Acer Swift 3 est désormais proposé à 839,99 euros par la Fnac et Darty.

Pourquoi l’Acer Swift 3 OLED vaut-il le coup ?

L’Acer Swift 3 OLED est particulièrement destiné aux travailleurs nomades grâce à son poids plume de 1,4 kg et son boîtier fin. Mais son véritable atout, c’est bien évidemment son écran OLED de 14 pouces, qui profite en plus d’une définition 2,8K (2 880 × 1 800 pixels). La qualité d’image sera donc excellente, entre les noirs profonds et les contrastes infinis de l’OLED et le bon niveau de détails de l’ensemble.

Les performances ne sont pas en reste avec un savant combo i7-12650H (cadencé à 2,3 GHz jusqu’à 4,7 GHz), 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et SSD de 512 Go. Autant dire que les tâches comme la navigation web, le montage photo ou vidéo, ou encore le visionnage de séries et de films se feront dans les meilleures conditions et avec suffisamment de réactivité et de fluidité. Ajoutons à cela une puce graphique Intel Iris Xe, qui permet de jouer à des jeux en Full HD à 30 ips sans souci. Côté autonomie, on peut compter sur une durée d’utilisation de 8h sur une charge. Et pour ce qui est de la connectique, on a droit à deux ports USB-C, un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et une prise casque audio.

