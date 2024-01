À seulement 139 €, cette tablette Lenovo avec écran 2K est l’une des plus abordables des soldes

Pour celles et ceux qui ont un petit budget, et qui attendaient les soldes pour dénicher une tablette efficace et pas cher, nous avons le bon plan parfait : en ce moment la Xiaoxin Pad 2022 coûte seulement 139 euros.

Miser sur une tablette pas chère, c’est bien souvent être un peu déçu à la vue de la fiche technique et des concessions qui ont été faites pour maintenir un prix bas. Heureusement, certaines marques parviennent à allier efficacité et prix contenu. C’est le cas de la Xiaoxin Pad 2022 conçue par Lenovo, et qui en ce moment, coûte moins de 140 euros à l’occasion des soldes d’hiver.

Que propose la Lenovo Xiaoxin Pad 2022 ?

Un écran 2K LCD de 10,6 pouces

Une puce Snapdragon 680

L’interface Android

Au lieu d’un prix barré à 169 euros, la tablette Lenovo Xiaoxin Pad 2022 profite des soldes pour s’afficher à un prix plus réduit : 139 euros sur Cdiscount.

Cette tablette Lenovo plaît pour…

La Xiaoxin Pad 2022 a quelques points communs avec la Lenovo Tab P11, avec un design simple, mais soigné. Son véritable atout est bien sa dalle IPS 2K (2 000 x 1 200 pixels). Cette dernière promet ainsi une très belle qualité d’image, dont la diagonale (10,6 pouces) est plus qu’assez pour visionner occasionnellement des films ou des séries. Petit hic, toutefois : la Xiaoxin Pad embarque un écran LCD, alors que la Tab P11 intègre une dalle OLED. Mais pour le prix, et pour une utilisation familiale, ce compromis peut être facile à faire.

Sa puce Snapdragon 680 de Qualcomm est certes moins puissante que la Helio G99 proposée sur la Tab P11, elle permet tout de même d’enchaîner diverses tâches sans ralentissement, et c’est bien là le principal. La puce est par ailleurs couplée à 4 Go de mémoire vive et le stockage s’élève à 128 Go, ce qui laisse largement la place de stocker divers fichiers. Et avec Android 12, l’expérience utilisateur est agréable et suffisamment fluide. Enfin, la batterie de 7 700 mAh garantit une bonne autonomie.

