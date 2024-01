Le casque gamer JBL avec audio spatial est 33 % moins cher lors les soldes

Le JBL Quantum 910 est un casque gaming haut de gamme qui propose une fonctionnalité bien sympathique en jeu : l'audio à 360 degrés avec suivi des mouvements de la tête. Un modèle performant que l'on peut actuellement trouver à 179 euros au lieu de 249 euros chez Boulanger pendant les soldes.

Si JBL est davantage réputé pour ses enceintes nomades très efficaces, la marque touche aussi aux accessoires dédiés au gaming, comme les casques. Le Quantum 910 fait justement partie de sa gamme et possède plusieurs avantages sur certains concurrents, comme ses technologies d’audio spatial qui permettent de bien s’immerger dans sa partie. Si ce casque vous intéresse, sachez que les soldes d’hiver sont passés par là et qu’une réduction de 61 euros vient faire baisser son prix.

Les points forts du JBL Quantum 910

Un confort agréable

L’audio spatial

Un micro avec suppression du bruit

Au lieu de 249 euros, le casque gaming JBL Quantum 910 est désormais proposé à 179 euros chez Boulanger.

Un casque léger et confortable

Si vous avez besoin d’un casque gaming qui ne pèsera pas trop sur votre crâne, vous avez frappé à la bonne porte. Le JBL Quantum 910 est doté d’un arceau léger qui ne devrait pas beaucoup se sentir sur la tête et de coussinets en mousse à mémoire de forme qui épouseront vos oreilles. Le confort est donc assuré, ce qui est tout de même bien plus pratique quand on veut jouer durant de longues heures. Pour ne rien gâcher, el casque ne pèse que 600 grammes et adopte un format circum-aural : les coussinets englobent bien les oreilles au lieu de simplement se poser dessus. Côté design, ce modèle n’a rien de bien original par rapport aux autres références de la marque, si ce n’est son liseré RGB bien sympathique qui apporte une petite touche « gaming » et futuriste.

Notez par ailleurs ce JBL Quantum 910 est un casque sans fil et qu’il est compatible, via une connexion de 2,4 GHz, avec les PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch. Un dongle USB sans fil est bien sûr fourni. Sachez aussi qu’un câble audio de 3,5 mm est aussi inclus et que vous pourrez ainsi jouer sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et Mac. Le Bluetooth 5.2 est aussi de la partie.

L’audio spatial pour s’immerger comme il faut

Le JBL Quantum 910 marque aussi des points avec ses technologies d’audio spatial, que sont le JBL Quantum Sphere 360 (sur PC) et le JBL Quantum Spatial 360 (sur console). Ces fonctionnalités de virtualisation permettent en réalité de profiter d’un son 3D. Le suivi des mouvements de la tête est aussi intégré pour encore plus de précision. Une belle façon d’augmenter l’immersion, en somme. Le casque embarque par ailleurs des haut-parleurs de 50 mm compatibles avec les contenus Hi-Res. La marque promet un paysage sonore ultra réaliste, c’est dire. Sachez qu’un égaliseur est aussi disponible sur le logiciel JBL Quantum Engine, qui donne d’ailleurs accès à une foule de paramètres.

Le casque est aussi doté d’un micro sur tige, que l’on peut d’ailleurs relever pour couper automatiquement le son. La technologie de suppression des bruits et des échos permettra de son côté de rendre vos mots bien clairs pour vos compagnons de jeu. Enfin, côté autonomie, JBL promet 39h d’écoute sur une seule charge, et la recharge s’opère par USB-C.

