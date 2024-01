Le chargeur 25 W de Samsung est soldé à 5 € pour recharger votre nouveau Galaxy S24 sans se ruiner

On a profité des soldes et des offres de précommande sur le nouveau Samsung Galaxy S24 ? Il se peut toutefois que celui-ci ne soit pas livré avec un bloc chargeur, ce qui oblige à un investissement supplémentaire. Le problème est que certains chargeurs officiels coûtent une blinde, mais ce n'est pas le cas du modèle de 25 W de Samsung qui n'est plus qu'à 4,97 euros chez Amazon pendant les soldes.

Depuis que les principaux constructeurs de smartphone n’incluent plus de bloc chargeur à l’achat, on peut se retrouver obligé d’investir dans un modèle plus compatible avec son nouveau smartphone mais les chargeurs officiels coûtent cher. Pour réduire la dépense, on peut se tourner vers un constructeur tiers ou profiter des soldes d’hiver. Le chargeur officiel de 25 W de Samsung s’est lui aussi fait emporter par la déferlante de promotions puisqu’il affiche actuellement une réduction de 80 %.

Le chargeur Samsung de 25 W en quelques points

Un chargeur compact avec interface USB-C

La charge adaptative

Une puissance de recharge de 25 W

Au lieu de 24,90 euros habituellement, le chargeur de 25 W de Samsung est maintenant disponible en promotion à 4,97 euros chez Amazon.

Un chargeur Samsung, mais un chargeur USB-C avant tout

Le chargeur officiel de Samsung est un accessoire efficace et indispensable, aussi bien adapté pour les derniers smartphones haut de gamme du constructeur sud-coréen que pour tout autre appareil grâce à son interface USB-C. Derrière ce design classique et compact se cachent quelques technologies pour bénéficier d’une vitesse de recharge optimale comme la prise en charge du protocole USB Power Delivery 3.0. Pour en profiter, n’importe quel câble USB-C fait l’affaire.

À partir du moment où l’appareil à l’autre bout du chargeur est compatible avec la recharge rapide, il n’y a plus à attendre des plombes pour que la batterie passe de 0 % à 100 %. Le chargeur officiel de Samsung fonctionne aussi bien avec un smartphone Samsung qu’un iPhone 15 ou un Google Pixel. Pas seulement les smartphones, on peut également s’en servir pour recharger une tablette, une montre connectée, une paire d’écouteurs sans fil. Bref, tout ce qui est doté d’un port USB-C.

Pour une recharge rapide et adaptative

Ce chargeur officiel de Samsung indique une puissance de 25 W, si c’est inférieur à ce que proposent certains concurrents chinois comme Xiaomi et OnePlus, c’est largement suffisant pour subvenir aux besoins des derniers Samsung Galaxy S23 et S24 (pour les modèles Ultra, mieux vaut privilégier le chargeur de 45 W). D’après le constructeur sud-coréen, ce chargeur est capable de recharger la moitié de la batterie du Samsung Galaxy S20 en 30 minutes et on peut supposer qu’il faut autant de temps pour les modèles plus récents.

Enfin, ce chargeur est doté de la charge adaptative, c’est-à-dire qu’il conforme sa puissance de recharge aux besoins de l’appareil auquel il est branché pour éviter les problèmes de surintensité. Par exemple, le chargeur de Samsung peut réduire sa puissance pour qu’elle corresponde à ce que peut supporter une montre connectée ou une paire d’écouteurs sans fil. Mais l’inverse ne fonctionne pas, si ce chargeur de 25 W recharge un appareil ayant besoin d’une puissance de 65 W, il n’excède quand même pas son plafond de 25 W.

