Amazon casse le prix de ce puissant flagship killer avec charge rapide 100 W pendant les soldes

Besoin de changer de smartphone ? Le Realme 11 Pro Plus est un bon candidat. Il mise avant tout sur de bonnes performances, un bon écran et une charge rapide très musclée. Grâce aux soldes, il revient à 398 euros, au lieu de 519 euros au départ.

Changer de smartphone peut demander un sacré budget, mais avec les soldes, on peut tomber sur de bonnes affaires. C’est le cas de ce Realme 11 Pro Plus : un smartphone qui, entre sa dalle Amoled à 120 Hz, sa charge de 100 W et son puissant processeur, a de bons arguments pour plaire et se trouve à moins de 400 euros grâce aux soldes.

Les points forts du Realme 11 Pro Plus 5G

Un écran incurvé Amoled à 120 Hz

Un capteur principal de 200 Mxp

Une grosse batterie couplée à la charge ultra rapide

En ce moment, le Realme 11 Pro Plus 5G est actuellement en promotion : il passe de 519 euros à 398,56 euros sur Amazon.

Un smartphone qui en met plein la vue pour son prix

Pour son tarif, le Realme 11 Pro à rien n’a envié des smartphones plus haut de gamme. Il profite d’une bonne qualité de fabrication et ne manque pas d’élégance, malgré son dos en plastique dont la texture légèrement rugueuse empêche les traces de doigt de s’accrocher.

Il emprunte même quelques caractéristiques d’appareils premium et affiche un grand écran incurvé Amoled avec une définition Full HD+ (2 412 x 1080 pixels) et surtout son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui promet des animations très fluides. Cette dalle parvient en plus à couvrir 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, soit l’assurance de couleurs très fidèles à la réalité.

Efficace et se charge rapidement

À l’intérieur, le Realme 11 Pro est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 7050, qui le rend compatible avec la 5G. Avec ce processeur, le téléphone s’en sort bien au niveau de la navigation et du multitâche, il est aussi à l’aise pour faire tourner des jeux avec une bonne fluidité, à condition de ne pas être exigeant sur les graphismes.

Pour tenir la cadence, il s’équipe d’une grande batterie de 5 000 mAh. Il peut donc assurer une journée d’utilisation, voir une journée et demie avant de devoir passer à la case recharge. Mais le plus impressionnant ici reste la vitesse de recharge qui monte à 100 W. Avec une telle puissance, le 11 Pro + est capable de faire le plein en seulement 26 minutes d’après la marque. Enfin, côté photo, il se débrouille bien grâce à son capteur principal de 200 Mpx. La colorimétrie est maîtrisée et le traitement logiciel permet d’avoir de bons résultats.

