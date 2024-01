Le nouveau Fire TV Stick 4K d’Amazon est déjà presque à moitié prix pour les soldes

Amazon renouvelait il y a quelques mois sa célèbre gamme de clé HDMI, les Fire TV Stick 4K, en promettant des systèmes plus performants et plus fluides. La version Max embarque même quelques nouveautés mais c'est ici la version de base qui nous intéresse car, durant les soldes, l'Amazon Fire TV Stick 4K voit son prix dégringoler de 69,99 euros à seulement 39,99 euros.

Pour transformer un écran plat vieillissant en Smart TV dernière génération, rien ne vaut une box multimédia ou une clé HDMI. La deuxième, bien que moins puissante, est plus pratique grâce à son format compact et à sa rapidité d’installation. Il suffit de brancher le dongle au port HDMI d’un TV et laisser la magie tech faire le reste ! Pendant les soldes, plusieurs modèles de clé HDMI sont en promotion dont la dernière génération d’Amazon Fire TV Stick 4K qui s’affiche à -43 %.

L’Amazon Fire TV Stick 4K (2023) en quelques points

Un processeur plus performant de 30 % que la génération précédente

Streaming en 4K avec HDR et son Dolby Atmos

Prise en charge du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Au lieu de 69,99 euros habituellement, l’Amazon Fire TV Stick 4K (2023) est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Amazon.

Le streaming en 4K partout avec soi

Les clés HDMI ont le vent en poupe et si elles sont de plus en plus privilégiées aux box TV, ce n’est pas pour rien. Certes, leur puissance est moindre, comme leur espace de stockage, mais leur format compact permet de les emmener partout avec soi pour profiter de son compte Netflix sur n’importe quel TV en vacances ou en déplacement professionnel. Les clés HDMI sont également plus simples d’installation puisqu’il suffit de brancher le dongle au port HDMI d’un TV, les paramètres du compte sont ensuite conservés dans la clé afin de ne pas répéter la phase d’installation à chaque qu’on la branche à un téléviseur différent.

Avec l’Amazon Fire TV Stick 4K, il est possible de profiter des films et séries sur ses plateformes de streaming favorites telles que Netflix, Amazon Prime Video (évidemment) ou encore Disney+. Mieux encore, l’interface tourne en 4K, est compatible avec les traitements HDR (HDR10+ et Dolby Vision entre autres) ainsi qu’avec le son surround Dolby Atmos. Quand bien même Fire OS est moins fourni en applications que certains concurrents comme Android TV, les principaux services répondent présents.

Les nouveautés de la génération 2023

Cette nouvelle génération de Fire TV Stick 4K embarque quelques nouveautés et promet notamment un streaming 4K plus fluide et plus réactif grâce à un nouveau processeur. D’après le géant américain, ce SoC quad-core cadencé à 1,7 GHz serait plus performant à hauteur de 30 %. De plus, cette clé HDMI prend désormais en charge le Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) pour profiter de débits plus rapides mais aussi désencombrer le réseau.

À l’instar de la précédente génération de Fire TV Stick 4K, l’espace de stockage est limité à 8 Go mais la RAM passe au moins de 1 à 2 Go. Enfin, il est possible de jumeler cette clé HDMI avec des enceintes connectées Amazon Echo afin de se créer son petit système home cinéma, même si ça ne vaut pas une vraie barre de son, ça fait son petit effet. Et ça ne s’arrête pas là puisqu’il est possible de contrôler tout objet connecté compatible grâce à l’assistant vocal Alexa intégré à la télécommande.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

