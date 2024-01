Orange lance une offre sociale pour aider le plus de gens à avoir la Fibre

Orange a lancé récemment une offre « sociale internet » réservé aux bénéficiaires de la CAF, de la MSA ou de la ASPA avec un prix bloqué à 15,99 euros par mois.

À l’inverse d’une certaine Freebox Ultra lancée hier, Orange a voulu se positionner avec une offre Livebox sur un angle bien plus spécifique. L’opérateur a lancé une offre baptisée « Coup de Pouce Internet ». Il s’agit pour Orange de proposer aux personnes bénéficiaires de certains minimas sociaux d’obtenir un accès à une offre fibre complète sans y payer le prix fort.

Pour de détails, cette offre est réservée aux personnes ayant un quotient familial CAF ou MSA inférieur ou égal à 700 euros et aux bénéficiaires de l’ASPA. La particularité de cette offre, et on comprend pourquoi, est qu’il est nécessaire de se rendre en boutique Orange ou en contactant le 39 00 avec les picèces justificatives.

Notez d’ailleurs que si vous êtes déjà engagé auprès d’un autre opérateur, Orange s’occupe gratuitement de la résiliation de votre ancienne offre tout en conservant votre numéro de téléphone fixe.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’offre sociale d’Orange ?

La Fibre jusqu’à 500 Mb/s symétrique avec la Livebox 5

Un décodeur 4K avec 140 chaînes TV

Les appels illimités en France Métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations

L’offre Livebox Fibre dites « Coup de pouce internet » pour les bénéficiaires de prestations sociales essentielles est disponible à 15,99 euros par mois, sans engagement et sans que le prix augmente au bout de certaine période. Cette offre est aussi proposée sans frais de résiliation.

La Fibre de qualité Orange pour tous

Avec un marché des box Internet qui baisse en attractivité due à des augmentations de prix significatives ces derniers mois, Orange tient tout de même à faire en sorte que le maximum de personnes puisse obtenir un accès à un internet fiable et rapide, quels que soient ses moyens. Le plus important, c’est bien entendu l’accès à Internet via la fibre optique. Avec cette offre, les débits théoriques sont de 500 Mb/s en téléchargement et également 500 Mb/s en envoi. Les infrastructures de l’opérateur historique en France sont d’excellente facture et offre un débit constant, de quoi télécharger très rapidement, regarder en streaming sans perte de qualité ou encore gérer votre installation domotique sans ralentissement.

Cette offre comprend la fourniture d’une Livebox 5 équipée du Wi-Fi 5 et de 4 ports Ethernet. Tout est pilotable très simplement et instantanément depuis l’application Ma Livebox.

Les petits suppléments de l’abonnement

Orange propose évidemment une ligne téléphonique fixe avec son offre Livebox Fibre, incluant les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 110 destinations à l’étranger. L’opérateur ne néglige pas non plus l’offre TV, et propose un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main de la Livebox 5 pour en savoir plus sur la box Internet d’Orange.

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

