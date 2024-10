Boulanger brade à -40 % cette puissante barre de son Bose, un modèle compact et connecté accessible à tous

En général, les TV 4K sont par défaut dotés d’un système sonore limité que les plus cinéphiles préfèrent compléter avec une barre de son. Si nombre de modèles sont onéreux, ce n’est pas vraiment le cas de la Bose Smart Soundbar 300 aujourd’hui : 269,99 euros au lieu de 449,99 euros au lancement.

Il existe pléthore de barres de son, mais celles de Bose se démarquent grâce au savoir-faire du constructeur américain dans les équipements audio, et pour les personnes n’ayant jamais manipulé de barre de son de leur vie, la Bose Smart Soundbar 300 est un modèle tout indiqué. Chez Boulanger, cette barre de son compacte et connectée est moins chère de 40 % par rapport à son prix de lancement.

La Bose Smart Soundbar 300 en résumé

Une barre de son compacte de seulement 70 cm

Un système sonore configuré en 2.0

Totalement connectée avec Google, Apple, Alexa, Spotify et autres

Au lieu de 449,99 euros habituellement, la Bose Smart Soundbar 300 est maintenant disponible en promotion à 269,99 euros chez Boulanger.

Une bonne petite barre pour débuter un setup

Elle a beau être un modèle d’entrée de gamme, la Bose Smart Soundbar 300 est appréciable pour plusieurs raisons, à commencer ses dimensions compactes. Cette barre de son ne mesure que 70 cm de large pour 5 cm de haut et 10 cm de profondeur. Sur un meuble TV, elle se fond dans le décor. Pour ce qui est des finitions, c’est impeccable, la Smart Soundbar 300 est recouverte de plastique haut de gamme et l’avant se constitue d’une grille métallique.

À l’arrière, la Bose Smart Soundbar 300 se dote d’un port HDMI ARC, d’une prise optique et d’une entrée pour un caisson de basses. Car cette barre de son est évolutive, il est possible de l’accompagner plus tard d’un caisson de basses et d’enceintes surround si l’on souhaite apporter plus de profondeur et un effet immersif à la restitution sonore. Une fois la barre de son branchée, il faut passer par l’application de Bose pour la configurer, celle-ci permet d’accéder directement aux paramétrages sur son smartphone et aux services de streaming musical.

Un son clair, mais limité par son format

La Bose Smart Soundbar 300 est configurée en 2.0 et embarque quatre haut-parleurs à large bande, même si le constructeur américain ne communique pas la puissance, on peut se douter qu’elle n’atteint pas des sommets. Cette barre de son manque de basses et de profondeur, et c’est logique vu qu’elle est physiquement limitée, seul un caisson de basses peut combler ce manque. Le rendu n’est pas pour autant catastrophique, le son est clair, surtout pour la restitution des dialogues, et la scène sonore est large malgré la taille réduite de la barre.

Les performances sonores sont, certes, imparfaites, mais Bose se rattrape sur la connectivité qui propose un large éventail de solutions. La Smart Soundbar 300 est compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth 4.2 avec une portée de 9 mètres, elle embarque également les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Enfin, il est possible de diffuser ses meilleurs hits depuis un smartphone ou un laptop grâce à la présence d’Apple AirPlay 2, du Chromecast intégré et de Spotify Connect.

Afin de comparer la Bose Smart Soundbar 300 avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

