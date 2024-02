Samsung Galaxy S23 FE : ce smartphone aux allures premium tombe à un prix inédit

Avec son Galaxy S23 FE, Samsung a souhaité proposer une expérience premium tout en maintenant un prix pas trop élevé. Un tarif qui devient encore plus intéressant après une promotion doublée d’une ODR chez RED by SFR, où il peut nous revenir à 529 euros au lieu de 699 euros.

Lancé en décembre dernier, le Samsung Galaxy S23 FE présente de solides arguments, entre son très bel écran AMOLED, son interface agréable et sa bonne qualité photo. Bref, une expérience haut de gamme pourtant proposée par un appareil plus abordable. Il souffre tout de même de la concurrence avec son frère, le Samsung Galaxy S23 classique, surtout quand ce dernier a eu le temps de voir son prix baisser depuis sa sortie. Le Samsung Galaxy S23 FE vaut donc bien plus le coup lorsque son prix diminue lui aussi, et c’est justement le cas actuellement grâce à une promotion et à une ODR.

Les points forts du Samsung Galaxy S23 FE

Un bel écran AMOLED de 6,4 pouces

Une bonne qualité photo

Android 14 (One UI 6)

Lancé à 699 euros, puis réduit à 599 euros, le Samsung Galaxy S23 FE peut désormais vous revenir à 529 euros chez RED by SFR grâce à une ODR de 70 euros valable jusqu’au 31 mars 2024.

Un bel écran et une interface agréable

Si le design du Samsung Galaxy S23 FE ressemble sans surprise à celui du Galaxy S23, son principal concurrent dans la gamme, il s’en éloigne tout de même côté confort en main : le modèle FE est plus épais et un peu lourd avec ses 209 g, alors que son grand frère adopte un châssis beaucoup plus fin. Ses angles un peu tranchants pourront en perturber certains, mais ses tranches en aluminium et ses trois capteurs bien isolés les uns des autres suffisent à apporter cette sensation premium que l’on recherche.

Il remonte encore plus la pente avec son très bel écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces, capable d’afficher une large palette de couleurs et d’offrir une belle luminosité. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui offre une excellente fluidité. Côté logiciel, le smartphone, qui tourne sous Android 14, marque aussi des points avec son interface Samsung One UI 6, riche en nouveautés intéressantes, à l’image du nouveau panneau de paramètres rapides et la possibilité de séparer ces derniers du volet des notifications.

Un smartphone doué en photo

Le Samsung Galaxy S23 rend une belle copie sur le plan de la photo. Équipé d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x3 de 8 Mpx, il se fait surtout remarquer pour son capteur principal qui promet un piqué agréable et une saturation qui embellit le réel. En faible luminosité, le mode nuit s’active seul et c’est une bonne chose dans l’ensemble.

Côté performances, c’est une puce Exynos 2200 que l’on trouve dans les entrailles du S23 FE (et dans celles du S22 avant lui). Le Galaxy S23 FE est plus performant que le Galaxy S22 malgré le fait qu’ils partagent la même puce, mais il a tout de même tendance à souffrir sur les tâches les plus exigeantes : gare aux jeux trop gourmands en ressources donc, au risque de devoir faire face à quelques ralentissements. L’autonomie est de son côté plutôt satisfaisante avec une journée d’utilisation garantie sur une charge. Pour une recharge complète avec un bloc de 30 W, il faudra patienter durant 1 h.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23 FE.

