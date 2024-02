Voici l’offre box fibre la moins chère du marché pour contenter ceux qui veulent uniquement un accès rapide à Internet

Pas besoin de la TV et des services de VOD qui font gonfler la facture ? Bouygues Télécom propose en ce moment sa Bbox Fit à 18,99 euros par mois et dont le prix est le plus bas du marché.

Si vous recherchez l’offre Fibre la moins chère du moment, c’est vers Bouygues Télécom qu’il faut se tourner aujourd’hui. L’opérateur propose sa Bbox Fit au prix le plus bas si l’on compare les offres similaires chez les autres opérateurs, puisqu’elle est affichée à moins de 20 euros par mois.

Que propose la Bbox Fit ?

Une connexion Fibre jusqu’à 400 Mb/s symétrique

Une ligne fixe avec les appels illimités

Une compatibilité Wi-Fi 5

En ce moment, la Bbox Fit de Bouygues Télécom est la box fibre la moins chère du marché à 18,99 par mois pendant les 6 premiers mois, avec un engagement d’un an. Le tarif mensuel passe ensuite à 30,99 euros après la première année d’abonnement.

Une offre Fibre parfaite pour ceux qui ne veulent qu’internet chez eux

La Bbox Fit est la box Internet la moins chère chez Bouygues Telecom et permet aux nouveaux clients de l’opérateur d’avoir un accès à la Fibre pour un prix dérisoire, surtout en ce moment grâce à cette promotion. Pas de décodeur TV intégré, mais seulement l’essentiel avec une connexion en FTTH allant jusqu’à 400 Mb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Ce n’est pas le meilleur débit disponible, mais c’est déjà un gap suffisant si vous êtes actuellement en ADSL ou si vous êtes équipé d’une box 4G à la maison.

Vous profiterez d’une excellente connexion pour toute la famille, et ce même si tout le monde est connecté en même temps. Certains appareils pourront être branchés via les ports Ethernet du boîtier de Bouygues, mais vous pourrez aussi compter sur la présence du Wi-Fi 5 pour assurer une connexion stable et sans trop de perte.

Quoi de plus avec la Bbox Fit ?

Si vous n’avez Internet à la maison en ce moment, Bouygues Telecom s’engage à vous en fournir gratuitement l’accès via une clé 4G chargée de 100 Go de data, de quoi patienter jusqu’à la réception de vos équipements et de la venue du technicien pour vous installer définitivement la Fibre dans votre domicile.

On retrouve également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. La limite est de 199 correspondants différents, avec du hors forfait si vous allez au-delà.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25.99€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.