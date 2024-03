Dyson V12 Detect Slim : la version compacte de ce balai aspirateur perd 150 € de son prix

Au sein des gammes d'aspirateurs balais lancées par Dyson, on trouve notamment des modèles équipés d'un laser capable de détecter les poussières très fines. C'est notamment le cas du Dyson V12 Detect Slim, que la marque propose actuellement à 549 euros au lieu de 699 euros.

En dotant certains de ses aspirateurs balais d’un laser détecteur de particules très fines sur les sols, Dyson a visiblement souhaité booster les performances de ses modèles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet ajout permet réellement de bien peaufiner son ménage. Dans cette gamme, ce sont les premiums Dyson Gen5 Detect et Dyson V15 Detect Absolute qui dominent avec leur belle puissance, mais d’autres modèles moins onéreux et un poil moins puissants se défendent aussi très bien, comme le V12 Detect Slim Absolute, une version plus compacte mais très pratique au quotidien. En ce moment, il est en plus proposé à un bon prix grâce à une réduction de 150 euros.

Les points essentiels du Dyson V12

Un laser pour illuminer les petites poussières

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie d’une heure

Initialement proposé à 699 euros, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est désormais affiché à 549 euros sur le site de Dyson.

Un balai léger avec un laser pratique

Avec son format stick, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Absolute se montre très maniable, comme toutes les références de la marque britannique. Ce modèle a en plus l’avantage d’être particulièrement léger avec ses 2,4 kg sur la balance, contre 3,1 kg pour le Dyson V15 par exemple, aspirateur dont le V12 est une version plus compacte. Ce dernier peut ainsi être utilisé sans difficulté pour aspirer les sols, mais aussi des meubles en hauteur ou même les plafonds. Pour le faire fonctionner, d’ailleurs, vous n’aurez plus à maintenir la gâchette enfoncée comme il est généralement d’usage chez Dyson : vous devrez simplement appuyer sur le bouton situé sur le dessus du moteur. Cela peut être pratique pour changer de main ou contourner des obstacles sans interrompre l’aspiration, histoire de gagner en fluidité, mais la gâchette reste tout de même bien plus simple pour la majorité des utilisateurs. Chacun ses préférences, donc.

L’autre grand atout du Dyson V12 Detect Slim Absolute, c’est évidemment ce laser vert, diffusé par la brosse Optic Fluffy, qui permet d’éclairer la poussière, y compris les microscopiques qu’on aurait du mal à détecter au sol.

Un aspirateur endurant

Outre la brosse Optic Fluffy, le Dyson V12 Detect Slim Absolute s’accompagne aussi d’autres accessoires, comme la brosse Motorbar qui peut aspirer et démêler les poils d’animaux ainsi que nettoyer les tapis en profondeur, l’accessoire combiné avec notamment un embout large ou encore un long suceur pour aspirer les poussières dans les espaces étroits ou les bords d’une pièce.

Concernant ses performances, le balai embarque un moteur capable d’effectuer jusqu’à 125 000 tours par minute. Sa puissance d’aspiration s’élève à 150 AW : si le V15 Detect Absolute fait mieux avec une puissance de 240 AW, la mission principale du V12 sera tout de même très bien assurée. La technologie Root Cyclone s’occupe quant à elle de capturer les poussières et les débris du flux d’air, sans perte d’aspiration, et ce grâce à ses forces centrifuges générées par ses cyclones à spirale. La filtration des poussières, allergènes et autres saletés est aussi très efficace. Enfin, côté autonomie, le V12 Detect Absolute peut s’activer durant 60 minutes sur une seule charge. Pour vider le collecteur, un mécanisme bien conçu permet d’éjecter les saletés aspirées en un seul geste, sans se salir les mains. À noter aussi que les brosses sont facilement déclipsables pour les nettoyer à l’eau.

