Ce purificateur d’air premium signé Xiaomi perd la moitié de son prix

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro pourrait bien soulager les personnes sujettes aux allergies ou celles qui souhaitent simplement profiter d'un air moins pollué et donc plus sain chez elles. Actuellement, ce modèle premium est en plus disponible en promotion : Xiaomi le propose en effet à 179 euros au lieu de 349 euros.

Le printemps va bientôt débuter et amènera avec lui… les sempiternelles allergies au pollen. Les personnes qui en sont sujettes redoutent cette arrivée et beaucoup optent déjà pour un purificateur d’air, bien utiles pour filtrer les particules fines chez elles. Ces appareils sont aussi très efficaces pour capturer tous les types de polluants qui rendent l’air bien moins sain, comme la poussière, les squames, les fumées de cuisson ou encore les moisissures. Le premium Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro se propose justement d’en faire qu’une bouchée, et la bonne nouvelle, c’est qu’à l’approche du printemps, on le trouve à moitié prix.

Les points forts du Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Peut filtrer 99,97 % des particules fines

Couvre une surface de 60 m²

Élimine les mauvaises odeurs

Initialement affiché à 349 euros, le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro est désormais proposé à 179 euros sur le site de Xiaomi.

Un appareil pratique et bien conçu

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro se présente sous la forme d’un bloc rectangulaire assez imposant, la preuve avec ses dimensions de 275 × 275 × 680 mm. Il ne fait donc pas partie des modèles les plus discrets, mais heureusement, Xiaomi a misé sur un design blanc sobre. Sur l’avant de l’appareil, on retrouve un écran OLED qui va afficher plusieurs informations bien utiles, comme l’affichage en temps réel des PM 2,5 à 10 (pour les particules fines) ou encore des bandes de couleur qui permettent de savoir si l’air du domicile est frais et propre ou si la pollution est faible, moyenne ou forte. Notez qu’il est aussi possible de régler les paramètres de purification à l’aide des boutons de commande tactiles.

Le purificateur de Xiaomi se montre aussi plutôt bien conçu avec sa grille qui se dévisse facilement pour pouvoir la nettoyer correctement. Les ouvertures et fermetures sont d’ailleurs simplifiées grâce à un système magnétique. Dans les entrailles de l’appareil, on trouve par ailleurs un filtre qui peut durer 6 à 12 mois.

Une purification efficace

Le filtre que le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro embarque promet justement une belle efficacité puisque selon la marque, il est capable de capturer 99,97 % des particules les plus fines. En réalité, il s’agit même d’un filtre trois-en-un puisqu’il est doté de trois filtres, dont un filtre à charbon actif, qui permet d’éliminer les mauvaises odeurs et de maintenir l’air frais. Pratique pour assainir l’air après avoir cuisiné, par exemple. Le purificateur est également capable d’éliminer l’air stagnant pour que l’air reste bien pur au quotidien. Bref, le pollen, les cendres, les squames d’animaux ou encore les particules dangereuses que l’on peut retrouver dans de la fumée devraient être correctement avalées.

Selon Xiaomi, le purificateur peut aussi faire circuler un air purifié dans tous les recoins de votre maison. C’est d’ailleurs une zone de 35 à 60 m² qu’il peut couvrir. En 15 minutes, vous pourrez par exemple purifier un salon de 40 m². Enfin, sachez qu’il est possible de contrôler le purificateur très simplement avec l’application Mi Home, y compris à distance. Cette dernière envoie même des rappels de remplacement du filtre et propose également une compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références afin de les comparer avec le modèle de Xiaomi, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs purificateurs d’air du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.