Dell baisse encore le prix de son laptop gaming G16 surpuissant (i9, RTX 4070, 32 Go RAM…)

Une véritable machine de guerre, voilà comment on pourrait définir ce Dell G16 7630 qui propose tout ce que les plus exigeants attendent d'une telle machine. Son prix est d'ailleurs plus doux directement chez Dell en passant de 1 899 euros à 1 569 euros.

Vous souhaitez une machine de guerre que vous pourrez transporter un peu partout ? Et, si le meilleur deal du moment en ce sens ne serait pas ce Dell G16 ? Il faut dire qu’avec une telle configuration (i9, RTX 4070, 32 Go de RAM), il y a de quoi le penser. C’est d’autant plus un bon plan que ce laptop est proposé avec 330 euros de réduction sur le site du constructeur.

Ce qu’il faut retenir du G16 7630 de Dell

Un laptop au look réussi avec un écran IPS QHD+ 240 Hz de 16 pouces

Ses performances de haute volée avec son i9 de 13e génération et une puce RTX 4070

Accompagné de 32 Go de mémoire vive et SSD NVMe de 1 To

Au lieu d’un prix barré à 1 899 euros, le laptop gaming G16 7630 est en ce moment proposé à 1569 euros sur le site de Dell grâce au code promo Spring30off.

Un laptop gamer très haut de gamme

Avec sa gamme G (pour Gamer), Dell propose une sélection de laptop haut de gamme qui n’a rien à envier à ce que l’on trouve chez MSI, Asus ou Lenovo. Cela saute aux yeux lorsque l’on regarde de plus près le niveau de conception de ce dernier : sobre et élégant, très réussie grâce à son châssis anguleux et avec un plastique mate du plus bel effet. Attention cependant, le beau bébé pèse pas moins de 2,73 kg, il va falloir y penser lors du transport.

L’écran de 16 pouces IPS propose un format 16:10 avec définition 2 560 x 1 600 pixels et surtout un taux de rafraichissement de 240 Hz. Ses bordures sont suffisamment fines pour garantir une surface d’affichage étendue et surtout particulièrement ergonomique et agréable pour travailler, pour regarder des films et des séries, mais surtout pour jouer. C’est aussi un monstre en termes de batterie embarqué avec un bloc 6 cellules à 86 Wh, il faut bien pour alimenter ses entrailles.

Une fiche technique qui peut littéralement répondre à tout

Le Dell G16 peut répondre à tous les usages, même les plus costauds sans aucun problème. Il intègre un processeur i9-13900HX de 13ᵉ génération (cache 36 Mo, 24 cœurs, jusqu’à 5,40 GHz), pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications aisément. La partie graphique est assurée par une puce RTX 4070 de Nvidia pour faire tourner les jeux les plus gourmands en définition native. Attention cependant à la chauffe en pleine activité, même si Dell intègre un système de refroidissement dédié, la température peut facilement monter dans une utilisation très poussée

Le tout est épaulé par 32 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To (NVMe), ce qui lui assure une excellente fluidité d’exécution, y compris en multitâche. Il est compatible avec le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1. Ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. Quant à l’autonomie, le constructeur promet une durée de 8 heures d’utilisation. Cependant, il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Enfin, côté connectique, le laptop peut compter sur la présence de 3 ports USB A 3.2 Gen 1, un port USB C 3.2 Gen 2, et un port HDMI 2.1 en plus du port Ethernet.

Afin de comparer le Dell G16 7630 avec d’autres smodèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gaming du moment.Â

