Ce smartphone Android avec écran 120 Hz et chargeur 67 W n’est qu’à 200 € grâce à cette offre

Le Realme 11 est un smartphone abordable, mais qui n’est pas en reste niveau composant : un grand écran fluide, un SoC efficace et une charge véloce… Il a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il se négocie à 210 euros contre 310 euros.

Comme son rival Xiaomi, la marque Realme montre qu’il est possible de concevoir des appareils à petit prix tout en étant efficace. C’est le cas du Realme 11, qui en plus d’être endurant, s’épuise peu et se montre efficace pour les tâches du quotidien. Le voilà aujourd’hui avec 100 euros de moins.

Les avantages du Realme 11 5G

Un grand écran LCD de 6,72 pouces en FHD+ à 120 Hz

Une puce efficace : MediaTek Dimensity 6100+

La charge rapide de 67 W

Au lieu d’un prix barré à 310,10 euros, le Realme 11 5G (8 + 256 Go) est en ce moment remisé à 210,26 euros sur le site PC Componentes.

L’Oled en moins, mais un écran très réactif

Face au modèle Pro, le Realme 11 n’a pas à rougir et présente de belles finitions. Les différences se font tout même ressentir, à commencer par la face avant. Si la version Pro possède un écran incurvé, ce n’est pas le cas pour la version classique. On a droit à un écran plat, avec des bordures plus présentes, notamment au niveau du menton.

Autre différence et pas des moindres, le Realme 11 troque l’Oled contre du LCD sur sa grande dalle de 6,72 pouces. La marque sauve la mise avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une bonne définition. Résultat, la navigation est fluide et agréable.

Un smartphone inépuisable, limité en photo

À l’intérieur, on retrouve une puce Mediatek Dimensity 6100+, accompagné de 8 Go de RAM. Celle-ci débloque la 5G pour l’appareil et assure une fluidité relativement bonne, que ce soit pour la navigation, du multitâche ou des jeux 3D. Et pour tenir la cadence, il est aussi équipé d’une batterie de 5 000 mAh, pour tenir une journée à l’aise. Le plus impressionnant reste la vitesse de recharge (67 W) qui permettrait à la batterie de récupérer 50 % de sa capacité en 18 minutes selon Realme.

Enfin, côté photo, ce n’est pas la partie où il brille le plus. Il s’équipe d’une caméra principale de 108 mégapixels, et d’une caméra portait de 2 mégapixels. Dommage qu’un ultra grand-angle ne réponde pas présent. Tout repose donc sur le capteur principal, et ce n’est même pas un grand-angle… Toutefois, il se débrouille bien lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies.

Pour découvrir ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.