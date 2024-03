Ce laptop gaming en vente chez Cdiscount devient moins cher qu’une PS5 grâce à cette offre

Vous cherchez une machine de jeu nomade et pas chère ? Ce MSI GF63 Thin équipé d'un I5 et d'une RTX 3050 est sans doute ce qu'il vous faut, surtout au prix de seulement 499 euros seulement chez Cdiscount.

Aux côtés des marques gaming de chez Asus, Acer ou Lenovo, MSI fait aussi son trou depuis longtemps avec ses différentes gammes de PC portable. Celle qui nous intéresse ici n’est autre que le modèle GF63 Thin équipé d’un CPU Intel i5 accompagné d’une RTX 3050. Il est d’ailleurs d’autant plus intéressant que son prix tombe moins cher qu’une PS5 pour une configuration sensiblement équivalente.

Les principales caractéristiques du MSI GF63 Thin

Un châssis fin pour un laptop gaming

i5 11400H+ RTX 3050 + 512 Go de SSD + 8 Go de RAM

Un écran 15,6 pouces IPS Full HD à 144 Hz

Vendu de base à de 649 euros, le MSI GF63 Thin (11UC-1251XFR) est actuellement remisé à 499 euros chez Cdiscount.

Un laptop au design élégant et qui fait les bons choix

Les PC gamer de chez MSI ont largement évolué au fil du temps au point de devenir des machines tout à fait recommandables et aux configurations variées. Le GF63 Thin se distingue avant tout par son design très typé gaming, mais aussi par sa finesse de « seulement » 2,1 cm. À l’intérieur, on retrouve une configuration musclée, mais relativement modeste à base de processeur Intel core i5-11400H couplé à 8 Go de RAM. Une RTX 3050 (format Max-Q) est là pour assurer la partie graphique, suffisante pour du 1080p, et un SSD au format NVMe de 512 Go complète le tout. Au global, la puissance délivrée est très intéressante pour tous joueurs cherchant à jouer en mode nomade à des titres peu gourmands ou pensés eSport.

Un minimum évolutif et pensé pour la bidouille

Il est à noter que ce laptop est livré sans aucun système d’exploitation, il va donc falloir prévoir d’en installer un. Ce qui est un avantage pour installer le Windows de votre choix ou même une distribution Linux de votre choix. Elle dispose aussi d’un autre emplacement pour un SSD au format M.2 pour faire du dual boot, par exemple, et aussi d’un autre emplacement pour une barrette de RAM.

Enfin, du côté de la batterie, elle est de 3 cellules fonctionnant à 51 Wh, ce qui peut le faire tenir de 3 à 5 heures en utilisation normale et de 2 à 3 heures en mode jeu.

