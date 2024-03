La plus belle offre TV 4K du jour, c’est ce modèle QLED Mini LED de 65 pouces à moins de 700 €

Avec sa grande dalle QLED Mini LED et ses multiples compatibilités, le TV TCL 65MQLED80 est une référence idéale pour celles et ceux qui recherchent un modèle complet, mais qui n'ont pas forcément un énorme budget. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut actuellement vous revenir à 690 euros au lieu de 1 099 euros chez Ubaldi.

TCL est l’une de ces marques phares chez qui l’on peut trouver des TV à la configuration pointue, mais qui présentent aussi et avant tout un rapport qualité-prix quasi imbattable. Le modèle 65MQLED80 en est un bon exemple, avec son grand écran Mini LED 4K et rafraîchi à 144 Hz qui cumule les compatibilités et qui est aussi taillé pour les gamers exigeants. Bref, un modèle ultra polyvalent qui a surtout l’avantage d’être proposé à un prix rare grâce à une réduction doublée d’une ODR.

Ce qu’il faut savoir sur le TV TCL 65MQLED80

Une dalle 4K Mini LED rafraîchie à 144 Hz

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, HLG, Dolby Atmos

Quatre ports HDMI 2.1

D’abord affiché à 1 099 euros, puis réduit à 790 euros, le TV TCL 65MQLED80 peut désormais vous revenir à 690 euros chez Ubaldi grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 15 avril 2024.

Des couleurs plus fidèles, une meilleure luminosité

Le modèle 65MQLED80 de TCL est un TV plutôt élégant grâce à sa finesse et à son écran sans bordures, un choix qui garantit une très bonne immersion dans ses contenus, d’autant qu’ici, la diagonale de 65 pouces nous plongera très facilement dans nos séries et films favoris. Ce qu’on va encore plus apprécier, c’est la technologie Mini LED que TCL a choisi d’intégrer à sa dalle QLED 4K. Grâce à des LED plus petites, et donc plus nombreuses, cette technologie offre concrètement un rétroéclairage plus précis, des contrastes plus profonds et un rendu des couleurs plus fidèle tout en gardant une luminosité élevée.

Pour ne rien gâcher, TCL a aussi misé sur une foule de compatibilités pour offrir la meilleure qualité d’image possible : les formats Dolby Vision IQ (une évolution du Dolby Vision classique, qui adapte l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails si le contenu est compatible), HDR10 et HDR10+, HLG sont ainsi bien supportés par le TV. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité exemplaire. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos avec le système sonore Onkyo 2.0, pour un audio bien riche et vaste.

Des sessions de jeu fluides et réactives

Le TV TCL 65MQLED80 marque aussi des points avec ses quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K à 120 ips. Un atout pour les gamers, qui auront en plus droit aux modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran). L’AMD FreeSync Premium Pro est aussi de la partie. Cerise sur le gâteau, la technologie DLG, pour Dual Line Gate, est également présente : elle améliore la fluidité des sessions de jeu et permet surtout d’obtenir un taux de rafraîchissement de 240 Hz, ce qui rend chaque mouvement bien plus net. Si elle permet d’avoir une meilleure fréquence de rafraîchissement grâce à une « fonction d’ajustement du contenu » selon la marque, cette technologie le fait toutefois au détriment de la qualité d’image, qui sera dans ce cas précis moins bonne : les images seront en Full HD, et non en 4K.

Enfin, ce TV tourne sous le système Google TV, qui démontre une bonne fluidité et grâce auquel on pourra retrouver les applications phares de streaming. Google Assistant est naturellement présent pour les requêtes vocales, de même que la fonction Chromecast pour diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.