Microsoft : la dernière gamme de PC portables abordables est en promotion sur Amazon

Le Surface Laptop Go 3 de Microsoft est un PC portable que l’on adore trimballer partout. Avec son poids plume et sa bonne endurance, il vous accompagne facilement pendant vos déplacements, et devient aujourd'hui plus intéressant avec cette remise allant jusqu'à 150 euros, selon le modèle choisi.

Microsoft propose un catalogue de Surface très varié. Les Laptop Go sont pensées pour celles et ceux qui sont souvent en déplacement, et qui sont à la recherche d’une machine efficace pour la bureautique. Avec le Laptop Go 3, vous avez affaire à une machine rassurante avec son processeur de 12ᵉ génération, avec une bonne autonomie et un format très pratique. Il offre aussi une expérience logicielle réussie et se trouve à un meilleur prix aujourd’hui grâce à cette remise comprise entre 10 et 15 %.

Ce qu’il faut retenir Microsoft Surface Laptop Go 3

Un joli ultraportable pratique à transporter

Un processeur Intel Core i5-1235U avec 8 Go de RAM

Une machine endurante

Au lieu d’un prix barré à 899 euros, le Microsoft Surface Laptop Go 3 avec 8 Go de RAM s’affiche actuellement à 799 euros sur Amazon. On trouve aussi la version 16 Go de RAM en promotion : elle passe de 1 149 euros à 999 euros sur Amazon.

Un ultraportable soigné, au format très pratique

Sur cette troisième génération, on est face à un PC portable au look soigné et raffiné et qui allie élégance et praticité. Ce qu’on apprécie, c’est avant tout son petit format, son poids et sa diagonale de 12,4 pouces, qui en font un excellent compagnon de voyage qui se glissera dans n’importe quel sac.

À l’avant, c’est un écran tactile au format 3:2 que l’on retrouve afin d’afficher le plus d’informations possible. Toutefois, l’écran ne dispose pas d’une définition de 1 920 x 1 080 pixels, mais de 1 536 x 1 024 pixels. Pour autant, l’utilisation de ce PC portable ne se fait pas bouder tant elle est pratique et intuitive, que ce soit pour la navigation web ou ouvrir de grandes pages de travail pour plus de confort visuel.

Un bon outil de travail

Côté performances, le Surface Laptop Go 3 s’appuie sur un processeur Intel Core i5-1235U couplé à 8 Go de RAM. Avec cette configuration, il est capable d’exécuter diverses tâches quotidiennes, bureautiques classiques ou pour de la lecture vidéo, le tout dans un silence absolu. En revanche, cette machine ne sera pas trop à l’aise pour lancer des logiciels gourmands, ou bien des jeux vidéo en 3D. Côté stockage, un SSD de 256 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité sous Windows 11.

Enfin, pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, la marque annonce jusqu’à 15 heures d’utilisation avec une batterie pleine. Même si ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, il tiendra tout de même une journée complète sur vos tâches bureautiques. Quant à la connectique, elle est assez légère : un USB-C 3.2 Gen 2, un USB-A 3.1 et un combo jack.

