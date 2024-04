Canal+ : cette offre ultime et pas cher du streaming prend fin demain (avec Netflix, Disney+, OCS, Paramount+, etc.)

Alors que les plateformes de SVOD ont toutes augmenté le prix de leurs abonnements, Canal+ ressort son offre phare pour les moins de 26 ans, baptisée Rat+. En plus de la plupart des chaînes du bouquet Canal, l'abonnement comprend aussi un accès à Netflix, Disney+, Paramount+, OCS, etc. Tout cela pour seulement 19,49 euros par mois, et c'est sans engagement !

Alors que le prix des abonnements des diffĂ©rentes plateformes de streaming sont tous Ă la hausse, Canal+ relance une nouvelle fois son offre Rat+. La dernière fois que cette offre avait pris fin, c’Ă©tait fin janvier de cette annĂ©e, c’est dire le contexte actuel oĂą toutes les techniques de rat pour faire des Ă©conomies sont bonnes Ă prendre. L’offre Rat+ Ă moins de 20 euros par mois pour les jeunes adultes va d’ailleurs bientot de nouveau se terminer, donc il serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©.

L’offre Rat+ de Canal+, c’est quoi ?

Toutes les chaînes Canal+ (hormis Canal+ Sport)

Plusieurs plateformes de SVOD : Netflix, Disney+, OCS, Paramount+…

Jusqu’Ă deux connexions en simultanĂ©

Jusqu’au 24 avril prochain, l’offre Rat+ de Canal+ est disponible pour les personnes de 18 Ă 25 ans rĂ©volus Ă 19,49 euros par mois. Des justificatifs seront Ă fournir lors de l’inscription. Ă€ savoir que l’offre est sans engagement et que les prix n’augmentent pas au bout d’un an. L’offre passera Ă 38,99 euros par mois le jour du 26e anniversaire de l’abonnĂ©.

Toute l’offre Canal+ dans cette offre hyper-rentable

L’offre Rat+, c’est d’abord un accès Ă toutes les chaĂ®nes de Canal+, hormis Canal+ Sport et Canal+ Foot, accessibles sur la plateforme MyCanal. Celle-ci est disponible sur les Smart TV ainsi que sur PC/Mac, tablette, smartphone Android ou iOS et mĂŞme sur la PS5 et la Xbox Series X. L’application de MyCanal est très simple Ă utiliser et permet de switcher facilement entre le programme TV et les catalogues de streaming. L’abonnement permet jusqu’Ă deux connexions en simultanĂ©, ce qui est parfait pour les couples ou les petites colocations.

Du bouquet Canal+, on retrouve bien Ă©videmment la chaĂ®ne principale avec ses crĂ©ations originales ainsi que les plus belles rĂ©ussites du box-office seulement quelques mois après leur sortie dans les salles obscures, Ă l’instar d’Anatomie d’une chute ou d’Oppenheimer actuellement. Canal+ Series est Ă©galement disponible, cette chaĂ®ne est quant Ă elle consacrĂ©e aux sĂ©ries dont certaines sont proposĂ©es dans la foulĂ©e de leur diffusion aux États-Unis. Enfin, les plateformes Docs, Kids et Sports 360 sont aussi de la partie, ainsi que l’accès au replay.

Netflix, Disney+, Paramount+, et plus encore…

Si l’offre Rat+ est particulièrement intĂ©ressante, c’est parce qu’elle propose Ă©galement un accès aux plateformes de SVOD hors groupe Canal et parmi les plus populaires. Nous avons ainsi accès Ă Netflix et Disney+ dans leur formule standard et sans pubs, le premier avec sa flopĂ©e de crĂ©ations originales et l’autre avec ses licences renommĂ©es telles que Marvel et Star Wars. Les accès Ă OCS, Paramount+ et aux chaĂ®nes CinĂ©+ viennent complĂ©ter le tableau, sans oublier le PassPresse, un kiosque numĂ©rique.

Sachez que les accès Ă ces plateformes de streaming nĂ©cessitent la crĂ©ation d’un compte. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ© Ă l’un ou quelques-uns d’entre eux, il suffit de rentrer vos identifiants afin de retrouver vos comptes et que ceux-ci s’ajoutent Ă l’abonnement Canal+.

Afin de comparer l’offre Rat+ avec d’autres services de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleures plateformes de SVOD du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.