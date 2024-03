Ce kit Arlo Go 2 + station solaire est actuellement moins cher que la caméra seule

Pour surveiller votre domicile lorsque vous êtes en déplacement, miser sur Arlo est une bonne chose à faire. La Go 2 est une solution complète qui est aujourd’hui proposée dans un pack avec une station solaire, le tout à 260 euros contre 337 euros habituellement.

Le spécialiste de la sécurité connectée Arlo propose de nombreux modèles de caméra accessibles à tous et d’excellentes factures. La Go 2 fait partie des caméras utilisables en extérieur et le constructeur a eu la bonne idée de faire un pack comprenant la caméra et un panneau solaire pour la recharger pour ne pas avoir à y toucher. Le pack est d’ailleurs proposé avec près de 80 euros de réduction sur le prix original.

Les avantages de ce pack sécurité Arlo

Un kit de sécurité simple à installer

une caméra filmant en 1080p avec zoom x12 et vision nocturne et compatible 4G

Surveillance entièrement personnalisable

Stockage sans abonnement possible

Au lieu de 337 euros habituellement, le pack Arlo Go 2 + panneau solaire est maintenant disponible en promotion à 259,99 euros sur Amazon. Notez que la caméra seule est disponible à 329 euros sur le site officiel de la marque.

Une caméra qui surveille H24

Ce kit se compose d’une caméra de surveillance connectée ainsi que d’une station de recharge via énergie solaire nécessaire au bon fonctionnement sur la durée de la caméra. Cette dernière arbore d’ailleurs un design épuré, mais surtout une certification IP68, ce qui lui permet de résister aussi bien aux déluges qu’aux tempêtes de poussière, mais aussi aux températures extrêmes allant de -20 °C à 45 °C. L’installation est relativement simple, il faudra trouver par vous-même le bon emplacement et la viser à l’aide d’une perceuse.

La Arlo Go 2 est capable de capturer des vidéos en 1080p. Nous restons loin des dernières caméras du constructeur qui proposent une captation 2K, voire 4K. Toutefois, le Full HD semble être le meilleur choix pour combiner qualité d’image et débit fluide en 4G. La vitesse de connexion varie beaucoup en fonction de celle de la caméra et celle de votre mobile. Avec une seule barre 4G sur la Go 2, il nous faut une dizaine de secondes pour nous connecter au flux vidéo en direct à partir d’un smartphone 4G, cinq à huit secondes en 5G et entre 5 et 15 secondes en Wi-Fi. Les notifications arrivent en moyenne entre 5 et 20 secondes après la détection. Les images capturées sont d’ailleurs de bonnes qualités, avec des couleurs assez fidèles et des contrastes maîtrisés en tout cas, en plein jour et sans intempéries.

Un système de surveillance entièrement personnalisable

La Arlo Go 2 est entièrement connectée avec son propre écosystème via application. À la différence de la majorité des caméras de la marque, le Smart Hub Arlo n’est pas un prérequis, ce qui semble logique la caméra étant pensée en premier lieu pour les zones non couvertes par du Wi-Fi. Toutefois, un réseau sans-fil est nécessaire pour configurer l’appareil. Un processus durant lequel l’app vous tient par la main pas à pas. La détection de caméra fonctionne sans aucune difficulté et le processus ne vous prendra pas plus de 5 minutes. Attention, le Wi-Fi utilisé pour la configuration n’est pas enregistré par la caméra. Si vous souhaitez l’utiliser plutôt que la 4G, vous devrez l’associer manuellement dans l’app.

Pour en savoir plus, lisez notre test complet sur l’Arlo Go 2.

Si vous souhaitez comparer la solution d’Arlo avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2024.

