La Fnac et Darty bradent à moitié prix cette enceinte Bluetooth signée Philips et certifiée IP67

Si vous cherchez une petite enceinte Bluetooth d'appoint, compacte et vraiment pas chère, vous pourrez miser sur le modèle Philips TAS4807B, qui a en plus l'avantage d'être étanche. Une référence pratique que l'on trouve actuellement affichée à 39,99 euros au lieu de 79,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Les petites enceintes Bluetooth compactes sont de petits appareils bien pratiques quand on souhaite profiter d’une ambiance musicale en déplacement, puisqu’elles sont faciles à transporter. Si certaines références affichent un prix très élevé (justifié, normalement, par une configuration solide), il en existe bien d’autres qui s’adressent davantage à celles et ceux qui ont un budget plus limité, mais qui recherchent avant tout un accessoire sans trop de concessions. Justement, ces personnes pourront, par exemple, s’orienter vers la Philips TAS4807B, une enceinte nomade étanche et très pratique dont le prix ne dépasse pas les 40 euros actuellement.

Les points à retenir de la Philips TAS4807B

Une petite enceinte légère et compacte

Un corps étanche (IP67)

Une bonne autonomie

La présence du Bluetooth multipoint

Initialement affichée à 79,99 euros, la Philips TAS4807B est désormais proposée à 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Une enceinte nomade qui s’adapte à toutes les situations

La Philips TAS4807B est une petite enceinte nomade rectangulaire qui n’est vraiment pas encombrante avec ses dimensions contenues (17 x 7 x 7,2 cm) et son poids plume de 492 g. Autant dire qu’elle pourra vous accompagner partout sans qu’elle prenne trop de place dans votre sac. Sa prise en main et son transport sont en plus facilités par sa dragonne, bien pratique pour minimiser les risques de chute, par exemple.

Cette enceinte Bluetooth a aussi le gros avantage d’être étanche, en témoigne sa certification IP67, qui la rend résistante à la poussière et à l’eau : elle peut être immergée jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes sans rendre l’âme ensuite. Vous pourrez donc l’emmener en vacances, près de la piscine ou à la mer, sans problème.

Un son équilibré et le Bluetooth multipoint au rendez-vous

Côté qualité audio, Philips promet des basses puissantes grâce aux deux membranes passives que l’enceinte intègre. La marque assure aussi que sa TAS4807B est capable de diffuser un son clair et équilibré. On ne s’attend toutefois pas à une puissance tonitruante avec cette enceinte à moins de 100 euros, mais pour un modèle d’appoint qui nous permet de profiter d’une ambiance musicale (sans avoir trop d’exigences), elle fait largement le job.

La Philips TAS4807B dispose par ailleurs d’une fonctionnalité qui est très recherchée, à savoir la technologie Bluetooth multipoint, qui permet de connecter jusqu’à deux smartphones simultanément à l’enceinte. Un micro est d’ailleurs intégré pour répondre à des appels reçus sur l’un de ces smartphones connectés. Enfin, concernant l’autonomie de cette enceinte, il est en théorie possible de l’utiliser durant 12 heures sur une seule charge.

