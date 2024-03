Bouygues Télécom sacrifie le prix de ses box 4G et 5G pour les -26 ans et offre un an d’Amazon Prime en plus

Vous vivez dans une zone où le réseau Fibre et ADSL laisse à désirer, voire carrément absent ? Avant de penser au satellite, avez-vous pensé aux box 4G et 5G ? Bouygues télécom propose justement une nouvelle offre spéciale pour les moins de 26 ans permettant d'obtenir sans engagement une box 4G ou 5G à partir de 25,99 euros par mois, le tout avec un an d'Amazon Prime offert.

Impossible d’avoir une connexion internet correcte chez vous, que ce soit en Fibre ou en ADSL ? Il existe des alternatives crédibles et notamment du côté des réseaux mobile 4G et 5G dont la couverture en France métropolitaine est de plus en plus importante au point d’attendre une moyenne de 99 % chez les opérateurs principaux. C’est pour cette raison que les box 4G et 5G existent et certains opérateurs mettent ces offres plus en avant que les autres. C’est le cas de Bouygues Télécom qui proposent une offre spécifique pour les moins de 26 ans avec des prix ultra concurrentiels en plus d’un accès à Amazon Prime offert pendant un an.

Que proposent les offres Box 4G et 5G chez Bouygues Télécom

Une connexion en téléchargement de 220 Mb/s (box 4G) et 1,1 Gb/s (box 5G)

+ de 70 chaines TV

Une compatibilité Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6 en fonction de la box

Un accès à Amazon Prime offert pendant un an

En ce moment, si vous avez moins de 26 ans, les box 4G et 5G de Bouygues Télécom sont moins les moins chères du marché : respectivement à 25,99 euros par mois et 28,99 euros par mois. Les prix sont sans engagement. Amazon Prime est également offert pendant un an avant de passer à 6,99 euros par mois, toujours sans engagement.

Une excellente alternative à la Fibre et l’ADSL

Vous venez de vous installer dans votre nouveau domicile et vous avez constaté que la connexion internet était aux fraises ? Bouygues Télécom a pensé à cette éventualité en proposant deux offres box 4G et 5G permettant d’obtenir une connexion internet décente à domicile. Pas d’installation nécessaire, une disponibilité immédiatement chez vous et sans engagement. D’autant plus que côté débit, c’est plutôt correct : jusqu’à 220 Mb/s en téléchargement et 38 Mb/s en upload pour la box 4G et jusqu’à 1,1 Gb/s en téléchargement et 58 Mb/s en upload pour la box 5G. Ce n’est certes pas du niveau des meilleures box fibre FTTH, mais cela permet de profiter d’un internet plus de correct chez vous et d’y brancher tous vos appareils en Wi-Fi ou via les ports Ethernet de la box.

Concernant le réseau sans-fil, suivant la box choisie, vous aurez droit au Wi-Fi 5 avec la box 4G et au Wi-Fi 6 avec la box 5G. Pensez donc à vérifier la compatibilité de vos appareils chez vous pour faire le meilleur choix. Bouygues Télécom a aussi pensé à inclure un bouquet TV de 70 chaines comme pour les forfaits mobile afin de pouvoir profiter de la TV sur vos appareils mobiles et votre TV connecté avec l’application B.tv. En revanche, ne comptez pas sur une box TV fournie avec ces offres. Autre chose à savoir, la téléphonie fixe n’est pas fournie comme c’est le cas sur les offres fibre et ADSL classiques.

Amazon Prime offert !

C’est le gros bonus de cette offre : Amazon Prime est offert pendant un alors que l’abonnement ne dépasse pas six mois sur les offres Fibres et ADSL plus classiques.

En plus de la livraison gratuite et express, Amazon Prime c’est aussi Prime Video. Le service de vidéo à la demande d’Amazon gagne toujours plus de contenu de mois en mois : que ce soit en termes de films, de documentaires ou de séries exclusives, sans compter la diffusion des matches de football de Ligue 1 (abonnement payant) et des matches de Tennis de Roland-Garros. Amazon Music Prime est également un argument de poids. Le service de streaming musical permet d’accéder à un catalogue de plus de 2 millions de titres depuis n’importe quel appareil compatible, en streaming et en écoute locale via une application dédiée.

D’autres avantages sont aussi mis en avant dans cet abonnement comme la plateforme de streaming Twitch. Les membres Prime disposent donc aussi de divers avantages comme des objets exclusifs pour certains jeux, des DLC et parfois même des titres complets. Prime Gaming offre aussi la possibilité de s’abonner à la chaîne d’un streamer gratuitement pour une durée d’un mois. Enfin, Amazon propose pour conclure un espace de stockage photo illimité dans le cloud grâce à l’application Amazon Photos.

Les meilleures box internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18.99€ 32.99€ Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 230 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 25.99€ 2 mois offerts Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.